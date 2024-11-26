25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde yürüyüş yapan kadınlara gözaltı





KARAKÖY'E DOĞRU YÜRÜYÜŞ VE POLİS MÜDAHALESİ





ANKARA'DA DA YÜRÜYÜŞE ENGEL

İstanbul'da kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü’nde engellemelerle karşılaştı. Taksim Tünel'de toplanmak isteyen kadınlara polis müdahale etti, bazı noktalarda ise kadınlar gözaltına alındı. 25 Kasım Kadın Platformu 169 gözaltı olduğunu açıkladı.Tünel'deki engellemenin ardından kadınlar, "Kadınlara değil, katillere barikat!" sloganı eşliğinde Karaköy'e indi. Öte yandan yaşananları görüntülemek isteyen gazetecilere de müdahale edildi.Bölgede kadınların sayısı artarken "Susmuyoruz, Korkmuyoruz, İtaat Etmiyoruz", "Sokakları da, Meydanları da Terketmiyoruz", "Baskılar Bizi Yıldıramaz", "Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz", "Aç, Aç, Barikatı Aç", "Kadın Cinayetleri Politiktir" şeklinde sloganlar devam etti.Karaköy İskele'de buluşan kadınlar polis kordonu altında "Dünya Yerinden Oynar Kadınlar Özgür Olsa" ve "Yükselt, Yükselt, Yükselt Sesini, Yükselt" diye sloganlarla, öldürülen kadınların adlarını okuyarak eyleme devam etti. Burada polis barikatı çeşitli şekillerde protesto edildi. Bir kadın barikatın önünde dans etti.Şişhane'den Karaköy'e inen bir grup kadının da gözaltına alındığı görüldü.İstanbul'un yanı sıra Ankara'da da yürüyüş gerçekleştirmek isteyen kadınları polis engellemek istedi. Yer yer gözaltına alma girişimleri gerçekleşti. Kadınların itirazıyla gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı. Öte yandan kadınlar ara sokaklara yönlendirildi ancak kadınlar Sakarya'ya cadde üzerinden yürüdü.