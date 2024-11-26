25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde yürüyüş yapan kadınlara gözaltı

Tünel'deki engellemenin ardından kadınlar, "Kadınlara değil, katillere barikat!" sloganı eşliğinde Karaköy'e indi. Öte yandan yaşananları görüntülemek isteyen gazetecilere de müdahale edildi.
KARAKÖY'E DOĞRU YÜRÜYÜŞ VE POLİS MÜDAHALESİ
Bölgede kadınların sayısı artarken "Susmuyoruz, Korkmuyoruz, İtaat Etmiyoruz", "Sokakları da, Meydanları da Terketmiyoruz", "Baskılar Bizi Yıldıramaz", "Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz", "Aç, Aç, Barikatı Aç", "Kadın Cinayetleri Politiktir" şeklinde sloganlar devam etti.
KADINLAR KARAKÖY İSKELE'DE BİR ARAYA GELDİ
Karaköy İskele'de buluşan kadınlar polis kordonu altında "Dünya Yerinden Oynar Kadınlar Özgür Olsa" ve "Yükselt, Yükselt, Yükselt Sesini, Yükselt" diye sloganlarla, öldürülen kadınların adlarını okuyarak eyleme devam etti. Burada polis barikatı çeşitli şekillerde protesto edildi. Bir kadın barikatın önünde dans etti.
Şişhane'den Karaköy'e inen bir grup kadının da gözaltına alındığı görüldü.
ANKARA'DA DA YÜRÜYÜŞE ENGEL
İstanbul'un yanı sıra Ankara'da da yürüyüş gerçekleştirmek isteyen kadınları polis engellemek istedi. Yer yer gözaltına alma girişimleri gerçekleşti. Kadınların itirazıyla gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı. Öte yandan kadınlar ara sokaklara yönlendirildi ancak kadınlar Sakarya'ya cadde üzerinden yürüdü.