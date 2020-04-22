Samanyolu Haber /Teknoloji / 25 milyon doları önce çaldı, sonra iade etti /22 Nisan 2020 13:00

25 milyon doları önce çaldı, sonra iade etti

Çinli Lendf.me platformundan 25 milyon değerinde kripto para çalan sanal korsan (hacker) baltayı taşa vurdu.

SHABER3.COM

Çinli Lendf.me platformundan 25 milyon değerinde kripto para çalan sanal korsan (hacker) önemli bilgiler bıraktığını anlayınca gasp ettiği parayı iade etti. 

Bir hacker, "dForce" üzerinden 25 milyon dolar değerinde Ethereum, Bitcoin ve USD Stablecoins kripto para çalmıştı.

Hacker bugün bu paranın tamamını iade etti. Dün 2,79 milyon dolarla para iadesine başlayan hacker, bugün yaptığı 22 milyon dolarlık iadeyle birlikte elde ettiği paranın tümünü iade etmiş oldu.

ÇALDIĞI PARAYI NİYE İADE ETTİ?

25 milyon doları kendi hesabına geçiren hacker, kripto para platformu Lendf.me’den tehdit içerikli mesajlar aldı. 

Webtekno'nun haberine göre, hackera gönderilen mesajlarda, “Kendi geleceğin için bizimle iletişime geç!” ifadeleri yer aldı. Mesajların hemen akabinde hacker parayı iade etti.

1inch.exchange platformunun genel müdürü Sergej Kunz'a göre hacker, işlemler sırasında kendi IP adresi gibi bazı önemli bilgileri ardında bıraktı.

Hacker kripto para çevirme esnasında kullanılan İçerik Teslim Ağı (CDN) sistemi tarafından deşifre edildi. 

GERİDE İZ BIRAKTI

Hacker, işlemleri hızlı yapabilmek adına platformun kendi CDN’sini kullanmış ve ardında çok belli izler bırakmıştı. Tabii bu izler daha sonra polisle paylaşılmıştı.

Lendf.me şu anda ikinci bir bilgilendirmeye kadar tüm işlemlerini durdurdu. 
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