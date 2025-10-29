Samanyolu Haber /Gündem / '25 yıl önce toplu iğne üretemiyorduk' diyen Erdoğan'a olay yalanlama: 'Mağarada yaşamıyorduk' /29 Ekim 2025 11:20

'25 yıl önce toplu iğne üretemiyorduk' diyen Erdoğan'a olay yalanlama: 'Mağarada yaşamıyorduk'

”25 yıl önce toplu iğne üretemiyorduk, şimdi silah üretiyoruz” diyen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye’de ilk toplu iğne fabrikasının 74 yıl önce kurulduğunu hatırlattı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 15 yılında uçak fabrikası ile şeker, dokuma, demir çelik, tekel, çimento fabrikaların kurulduğunu dikkat çerken Dervişoğlu, ‘‘Ak Parti’den önce mağarada yaşamıyorduk.’’ dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Altay Tankları teslim töreninde yaptığı konuşmada “Şöyle sizleri bir 20 yıl, 25 yıl geriye götürmek istiyorum. Ülkemizde bir toplu iğne üretebiliyor muyduk? Toplu iğne. Silahtan bahsetmiyorum. Hayır. Ama şu anda hamdolsun silahlarını üreten bir Türkiye var. Savunma sanayinde yüzde 20’yi bile üretemiyorduk ama şimdi yüzde 80’i yakaladık. İnsansız hava araçları… Nerede? Böyle bir imkanımız var mıydı? Yok. Ama şimdi insansız hava araçlarını üreten, silahlı insansız hava araçlarını üreten, Akıncı’sını üreten bir Türkiye var.” ifadelerini kullandı.


”AKP’DEN ÖNCE MAĞARADA YAŞAMIYORDUK”
Erdoğan’ın sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Biri Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a söylesin;

Türkiye’nin ilk toplu iğne fabrikası 1951’de kuruldu.

Yani 74 yıl önce,

Yani Ak Parti yokken,

Yani daha “ÇIKARDIĞINIZ GÖMLEĞİN” kumaşı bile dokunmamışken,

Yani Cumhuriyetimiz henüz 28  yaşındayken kuruldu.

Sadece o değil;

Uçak fabrikası, şeker fabrikaları, dokuma fabrikaları, demir çelik fabrikaları, tersaneler, kağıt fabrikası, çimento fabrikası, tekel fabrikaları, elektrik santralleri, baraj, silah fabrikası, klor fabrikası da, yokluk içindeki Cumhuriyetimizin ilk 15 yılı içinde kuruldu.

İktidarınız döneminde sattığınız Cumhuriyet fabrikalarını ve kuruluşlarını katmıyorum bile.

Sizin varlık içinde yapamadıklarınızı Cumhuriyet yokluk içinde yaptı.

Yani Ak Parti’den önce mağarada yaşamıyorduk.

Ve zaten Cumhuriyet mucizesi de tam olarak budur.

Hatırlayınız istedim !..’



