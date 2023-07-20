25 yıllık savaş muhabiri Elif Akkuş, TRT binasına alınmadı

Bugün Akkul hakkındaki uzaklaştırma süresi doldu. TRT önüne giden Akkuş'a ise engel olundu. Kapıdan içeri alınmayan Akkuş'un avukatı Hüseyin Ersöz, üç aylık süre bitmesine rağmen TRT binasından içeri alınmadığını ve dilekçelerine yanıt verilmediğini söyledi.









"Hukuk Devleti'nde idarenin kararları gerekçesiz olamaz. Hukuk Güvenliği bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasının önünde engel oluşturur. Ancak bugüne kadar TRT Teftiş Kurulu'na sunulan 5 dilekçemize de cevap alamadığımızı belirtelim. İdari Dava süreci ise devam etmekte! Yaşananlar Elif Akkuş'un geçirmiş olduğu hastalıkların da tekrarlanmasına neden olmakta... Bugün yıllarca emek verdiği TRT'nin kapısından alınmamasıyla, bir kez daha rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Akkuş'a İşgöremezlik Raporu verildi. Birçok sıcak çatışmaya tanık olan ve gazetecilik mesleğini yaparken yaralanan, Türkiye'de 'savaş muhabiri' denilince ilk akla gelen isim olan gazeteci Hügül Elif Akkuş'a, TRT ve TRT Haber tarafından reva görülen muamele, Kurumun içler acısı hali hakkında fikir vermiyor mu?"









TRT'nin 25 yıllık savaş muhabiri Elif Akkuş, üç ay önce açığa alınmış ancak açığa alınma yazısında hiçbir gerekçeye yer verilmemişti. Akkuş ve Avukatı Hüseyin Ersöz, hukuka aykırı şekilde yapılan işleme karşı Ankara 25. İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı.Twitter hesabından paylaşım yapan Ersöz, "TRT Muhabiri Hügül Elif Akkul hakkında, hukuki hiçbir gerekçe bildirilmeksizin 3 aydır Görevden Uzaklaştırma Tedbiri uygulanmaktaydı. Bugün, 3 aylık süre dolmasına karşın, TRT Haber'in kapısında bekletilen AKKUŞ, hiçbir gerekçe bildirilmeksizin TRT binasından içeri alınmadı" dedi. TRT yönetimine tepki gösteren Ersöz, şunları kaydetti:'5 dilekçemize de cevap yok'