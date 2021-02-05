25 yıllık tesettür devi Armine konkordato ilan etti

Mehmet Dursun’un sahibi olduğu çeyrek asırlık Armine Giyim San. Ve Tic. AŞ ile Bürde Konfeksiyon San. Ve Tic. AŞ için de konkordato talebinde bulunuldu.







Gazeteci Dinçer Gökçe'nin aktardığına göre dava dilekçesinde, her iki şirketin de mali dengesinin bozulduğu, borçların zamanında ödenemediği kaydedildi.





Mahkemeye sunulan dilekçeye göre Armine Giyim’in toplam borcu 254.993.600 TL. Her iki şirketin borcu ise 400 milyon seviyesinde. Dava dilekçesinde, şirket sahibi Mehmet Dursun’un, bankalara olan 226 milyon 657 bin 575 liralık borca kefil olduğu, Dursun için de konkordato talebinde bulunuldu.





Mahkeme, yapılan başvuru üzerine her iki şirkete üç aylık geçici mühlet verdi. Mahkeme, Mehmet Dursun yönündeki talebi ise reddetti. Mahkeme, her iki şirket için geçici konkordato komiseri ataması yaptı.İcra iflas hukukçusu Prof. Dr. Serdar Kale, YMM Erhan Coşkun ve SMMM Ferhat Koç iki şirketin konkordato komiser heyetinde yer aldı.





Merkezi İstanbul Eyüp’te bulunan Armine Giyim çeyrek asırdır faaliyette. Şirketin üretim üssü Bursa’da bulunuyor. Türkiye genelinde 60 mağazası bulunan Armine Giyim’in 600 kadar çalışanı var.