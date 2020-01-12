Samanyolu Haber /Gündem / 250 bin dolara vatandaşlık alımında son durum: Kaç kişiye Türk kimliği verildi? /12 Ocak 2020 12:23

250 bin dolara vatandaşlık alımında son durum: Kaç kişiye Türk kimliği verildi?

Türkiye’de 2017’den bu yana 6694 yabancı ülke vatandaşı, taşınmaz edinimi yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden (TKGM) uygunluk belgesi aldı.

SHABER3.COM

Milliyet'in TKGM’den aktardığı bilgiye göre vatandaşlık almak isteyen yabancı uyruklulara taşınmaz alımı karşılığında Türk vatandaşlığı verilmesi uygulamasında 2017’de alt limit olan 1 milyon doların Eylül 2018’de 250 bin dolar olarak düzenlenmesi satışları patlattı.

Bir numara İranlılar

Bu kapsamda TKGM, 6085’i geçen yıl olmak üzere 2017’den bugüne kadar, belirlenen rakamlarda taşınmaz edinen 101 ülkeden toplam 6694 yabancı ülke vatandaşına, Türk vatandaşlığı için uygunluk belgesi düzenledi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için taşınmaz edinimi şartını yerine getiren yabancılar arasında ilk sırayı 1475 kişiyle İran vatandaşları aldı.

842 kişiyle Iraklılar ikinci, 812 kişiyle Afganistanlılar üçüncü sırayı alırken bu ülkeyi 658 kişiyle Yemen, 390 ile Filistin, 365 ile Ürdün, 291 ile Libya, 268 ile Çin, 229 ile Mısır ve 139 ile Pakistan vatandaşları takip ediyor.

Geçen yıl İran’dan 1321, Irak’tan 756, Afganistan’dan ise 754 kişiye uygunluk belgesi verildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 250 bin dolara vatandaşlık alımında son durum: Kaç... Sonraki Haber >>

Motorsiklet sürücüsünün zor anları

Motorsiklet sürücüsünün zor anları

Kırmızı ışığı dinlemeyince

Kırmızı ışığı dinlemeyince

'Beni Bırak' Diyen Kadın sesine Polis Koştu ama...

'Beni Bırak' Diyen Kadın sesine Polis Koştu ama...

Son sözleri 'Lâ ilahe illallah' oldu

Son sözleri 'Lâ ilahe illallah' oldu

O öğrencileri unutmadı!

O öğrencileri unutmadı!

Ukrayna uçağı havada alev topuna dönmüş!

Ukrayna uçağı havada alev topuna dönmüş!

Saniye farkı ile kurtuldu!

Saniye farkı ile kurtuldu!

Erkan Tan'ı öyle bir anlattı ki...

Erkan Tan'ı öyle bir anlattı ki...

Avustralya'da 8 binden fazla koala yangında telef oldu

Avustralya'da 8 binden fazla koala yangında telef oldu

Kepçe ile ATM cihazını götürdüler

Kepçe ile ATM cihazını götürdüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:57:27