Samanyolu Haber /Gündem / 250 bin dolara vatandaşlık! /10 Ocak 2020 13:18

250 bin dolara vatandaşlık!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti ekonomik krizden kurtulabilmek için vatandaşlık pazarlıyor. Havalimanlarından sonra alışveriş merkezlerinde (AVM) de 250 bin dolarlık gayrimenkul alanlara vatandaşlık verileceği belirtiliyor.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Türkiye'den 250 bin dolarlık konut alan her yabancıya vatandaşlık hakkı tanıdı. 

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir alışveriş merkezinde (AVM) yer alan Arapça tanıtım afişlerinde Araplara yönelik tanıtım görselleri "promosyon vatandaşlık" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

AKP, Türkiye vatandaşlığı için 1 milyon dolar şartını 250 bin dolara indirmişti.

AVM'de yer alan ve Arapça ve İngilizce olarak hazırlanan afişte, "Yenitepe Kadıköy'e yatırım yapın, Türk vatandaşlığını alın" ifadeleri sosyal medyada eleştirilere yol açtı.

TÜRKİYE PROMOSYON MU OLDU?

Gayrimenkul alımıyla yabancılara vatandaşlık verilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) de gündeminde. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Meclis’e verdiği soru önergesinde "Türk vatandaşlığı promosyon olarak mı pazarlanıyor?” demişti.
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