250 bin kişi başvurdu

Şirketin tepe yöneticisi Elon Musk, günlük olarak 2 sene sonra teslim edeceği aracın ön siparişlerini Twitter üzerinden paylaşıyor. Musk son olarak "250k" şeklinde paylaşım yaparak sipariş sayısının ulaştığı rakamı açıkladı.







21 Kasım'da tanıtılan ve sıra dışı tasarımı olan Cybertruck için ön siparişlerde 100 dolar depozito alınıyor.





Müşterilerin fikir değiştirmesi durumunda tamamen geri iade edilen depozito, aracın piyasaya sürüldüğünde teslimat sırasını belirlemeye fayda sağlıyor.







Ford, Tesla'yı adil şartlarda 'düelloya' çağırdı

Diğer yandan Cybertruck'ın, en büyük rakibi Ford F-150'yi çektiğini gösteren video sosyal medyada tartışmalara yol açtı.





Elon Musk tarafından paylaşılan ve 13 milyondan fazla izlenen videoda iki aracın birbirini çekmeye çalıştığı ve Cybertruck'ın galip geldiği görülüyor. Ünlü fizikçi Neil DeGrasse Tyson, paylaşıma yaptığı yorumda bunun F-150'nin daha hafif olmasından kaynaklanabileceğine değindi.



