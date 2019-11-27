Samanyolu Haber /Dünya / 250 bin kişi başvurdu /27 Kasım 2019 13:17

250 bin kişi başvurdu

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın geçtiğimiz günlerde tanıttığı pikap aracı Cybertruck için ön sipariş sayısı 250 bine ulaştı.

Tesla, Ford pick up ile halat çekme yarışına girdi

Şirketin tepe yöneticisi Elon Musk, günlük olarak 2 sene sonra teslim edeceği aracın ön siparişlerini Twitter üzerinden paylaşıyor. Musk son olarak "250k" şeklinde paylaşım yaparak sipariş sayısının ulaştığı rakamı açıkladı.

21 Kasım'da tanıtılan ve sıra dışı tasarımı olan Cybertruck için ön siparişlerde 100 dolar depozito alınıyor. 

Müşterilerin fikir değiştirmesi durumunda tamamen geri iade edilen depozito, aracın piyasaya sürüldüğünde teslimat sırasını belirlemeye fayda sağlıyor.

Ford, Tesla'yı adil şartlarda 'düelloya' çağırdı
Diğer yandan Cybertruck'ın, en büyük rakibi Ford F-150'yi çektiğini gösteren video sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Elon Musk tarafından paylaşılan ve 13 milyondan fazla izlenen videoda iki aracın birbirini çekmeye çalıştığı ve Cybertruck'ın galip geldiği görülüyor. Ünlü fizikçi Neil DeGrasse Tyson, paylaşıma yaptığı yorumda bunun F-150'nin daha hafif olmasından kaynaklanabileceğine değindi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 250 bin kişi başvurdu Sonraki Haber >>

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...

Tesla, Ford pick up ile halat çekme yarışına girdi

Tesla, Ford pick up ile halat çekme yarışına girdi

Buzlu yollarda dikkat

Buzlu yollarda dikkat

Almanya'daki müze soygununun görüntüleri çıktı

Almanya'daki müze soygununun görüntüleri çıktı

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Yandaş yazarın zor anları

Yandaş yazarın zor anları
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:25:11