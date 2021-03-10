250 yayıncılı yeni havuz medyası kuruldu

Ulusal medyanın büyük bölümünü kontrol eden AKP iktidarı, yerel medyaya da benzer bir ‘havuz sistemi’ kurdu. Yaklaşık 250 yerel gazete, televizyon ve radyoyu bünyesinde bulunduran Millet Haber Ajansı (MHA) yayın hayatına başladı, mikrofonları üç büyük ajansın yanında dördüncü ajans olarak gözükmeye başladı.





Ajans için yapılan açıklamaya göre; yerel medya kuruluşlarının kendi havuzlarında bulunan haberleri Millet Haber Ajansı havuzuna atmasıyla birlikte isteyen medya kuruluşlarının bu haberleri ücretsiz alacağı kaydedildi. Bu sistemin sadece yerel medya kuruluşlarına değil ulusal medya kuruluşlarına da açık olacağı belirtildi.





MİLLET HABER AJANSI YÖNETİM KURULU KİMLERDEN OLUŞUYOR?





Genel Yayın Yönetmenliği’ni Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan’ın yaptığı Millet Haber Ajansı Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:





Rize merkezli yayın yapan Çaytv Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır,

Konya merkezli yayın yapan Kontv Genel Yayın Yönetmeni Nurettin Bay,

Şanlı Urfa Merkezli Yayın Yapan Kanal Urfa Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Toru,

Ordu Merkezli yayın yapan Altas TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Deniz

Elazığ merkezli yayın yapan Kanal Fırat TV Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık.





YILIN İLETİŞİM ÖDÜLÜ, İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN’A VERİLMİŞTİ





Her yıl Anadolu Medya Ödülleri töreni düzenleyen AYD, Aralık 2020’deki 6. ödül gecesinde Yılın İletişim Ödülü’nü İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a vermişti. AYD Başkanı Sinan Burhan, “Fahrettin Bey, yerli ve milli medya anlayışını ortaya koyuyor. Hem Fahrettin Bey hem ailesi, haksız yere itibar suikastına maruz kalıyorlar. Bu durum Anadolu’da kabul görmüyor. Bu vatanı sevmenin bedeli var. Fahrettin Bey de bu bedeli ödüyor.” demişti. Birçok kategoride verilen ödüller, iktidara yakın medyaya ve isimlere gitmişti.