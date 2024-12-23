251 şehit gerçeği: Cüneyt Bursa'nın ölümünde dikkat çeken gerçekler

Rejim mahkemelerinin iddiasına göre Cüneyt Bursa, darbeci(!) zırhlı araçlarının polis tomalarını iterek sıkıştırması sonucu can vermişti. Adıgüzel yayınında kamera görüntülerinden çok önemli kesitler paylaşarak olayın gerçek yüzünü ortaya koydu. Polis tutanakları, bilirkişi raporları ve görüntü analizleriyle bir vaka daha çözülmüş oldu. Ayrıca sunulan bir polis tutanağındaki darbeci(!) kabul edilme gerekçeleri pes dedirtirken, rejimin gerçeklerden ve hukuktan ne kadar uzak bir resim çizdiğini ortaya koydu.







