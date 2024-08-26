251 Şehit Gerçeği'nden yeni dosya: Trafik kazasında hayatını kaybetti, şehit ilan edildi!

15 Temmuz'un tartışmalı konularından biri de olaylarda hayatını kaybettiği ileri sürülen ve bu sebeple şehit ilan edilen insanların ölümü.





15 Temmuz Ölümlerini Araştırma Platformu, şehit ilan edilen 251 insanın ölümünü araştırmaya devam ediyor. YouTube kanalındaki yeni videosunda şimdiye kadar 69 olayın aydınlatıldığının altını çizen Selçuk Adıgüzel 70'inci dosyayı anlattı.







Adıgüzel'in verdiği bilgiye; Yandaş medyadan Akit ve Yeni Şafak, 15 Temmuz akşamı hayatını kaybeden Şükrü Bayrakçı'nın olaylara engel olmak için aracıyla tankların önüne geçtiğini ve tanklar tarafından iki kez ezildiğini yazdı. Yazılanların doğru olmadığının altını çizen araştırmacı Adıgüzel olayın bir trafik kazası olduğunu ve bu kasıtla adam öldürme olayının gerçekleşmediğini mahkemenin de vurguladığını anlattı.





İşte dikkat çeken yeni çalışmayla ilgili o video:









