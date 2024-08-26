Samanyolu Haber /Gündem / 251 Şehit Gerçeği'nden yeni dosya: Trafik kazasında hayatını kaybetti, şehit ilan edildi! /26 Ağustos 2024 19:15

251 Şehit Gerçeği'nden yeni dosya: Trafik kazasında hayatını kaybetti, şehit ilan edildi!

15 Temmuz Ölümlerini Araştırma Platformu, tartışmalı ölümleri araştırmaya devam ediyor. YouTube kanalında platformun aydınlattığı 70'inci ölümü açıklayan Selçuk Adıgüzel, trafik kazasında hayatını kaybeden Şükrü Bayrakçı'nın nasıl şehit ilan edildiğini anlattı.

SHABER3.COM

15 Temmuz'un tartışmalı konularından biri de olaylarda hayatını kaybettiği ileri sürülen ve bu sebeple şehit ilan edilen insanların ölümü.

15 Temmuz Ölümlerini Araştırma Platformu, şehit ilan edilen 251 insanın ölümünü araştırmaya devam ediyor. YouTube kanalındaki yeni videosunda şimdiye kadar 69 olayın aydınlatıldığının altını çizen Selçuk Adıgüzel 70'inci dosyayı anlattı.  

Adıgüzel'in verdiği bilgiye; Yandaş medyadan Akit ve Yeni Şafak, 15 Temmuz akşamı hayatını kaybeden Şükrü Bayrakçı'nın olaylara engel olmak için aracıyla tankların önüne geçtiğini ve tanklar tarafından iki kez ezildiğini yazdı. Yazılanların doğru olmadığının altını çizen araştırmacı Adıgüzel olayın bir trafik kazası olduğunu ve bu kasıtla adam öldürme olayının gerçekleşmediğini mahkemenin de vurguladığını anlattı. 

İşte dikkat çeken yeni çalışmayla ilgili o video:


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 251 Şehit Gerçeği'nden yeni dosya: Trafik kazasında... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:34:58