Samanyolu Haber /Gündem / 26 aydır oğlunun yolunu gözleyen baba Mustafa Tunç isyan etti: ‘Bu yöneticilerin hiç mi imanı, inancı yok’ /07 Ekim 2021 14:15

26 aydır oğlunun yolunu gözleyen baba Mustafa Tunç isyan etti: ‘Bu yöneticilerin hiç mi imanı, inancı yok’

KHK mağduru Yusuf Bilge Tunç, Ankara’nın göbeğinde 6 Ağustos 2019’da siyah transporterla kaçırıldı. Aradan 26 ay geçmesine rağmen Yusuf Bilge Tunç ortaya çıkarılmadı.

SHABER3.COM

15 Temmuz’dan sonra Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ndaki görevinden sonra KHK ile ihraç edilen Yusuf Bilge Tunç, Ankara’nın göbeğinde 6 Ağustos 2019’da siyah transporterla kaçırıldı. Aradan 26 ay geçmesine rağmen Yusuf Bilge Tunç ortaya çıkarılmadı.

Yusuf Bilge Tunç’un bulunması için hiçbir yetkili kılını dahi kıpırdatmasına isyan eden babası Mustafa Tunç, ‘‘Neden oğlumu bulmak için bir çalışma yapmıyorlar? Bu yöneticilerin hiç mi imanı, inancı yok.’’ dedi.


Ankara’da kaçırılmasının üzerinden 2 yıl 2 ay geçmesine rağmen KHK’lı Yusuf Bilge Tunç’un bulunması başvurmadıkları devlet kapısı bırakmayan Tunç’un ailesi oğullarından gelecek güzel bir haberi bekliyor.

Her gün bir haber alma ümidiyle beklediklerini belirten Yusuf Bilge Tunç’un babası emekli öğretmen Mustafa Tunç, ‘‘Oğlum ortadan kaybolalı 26 ay oldu. Beklemekten ve belirsizlikten yoruldum. Bu yöneticilerin hiç mi imanı, inancı yok. Neden oğlumu bulmak için bir çalışma yapmıyorlar?’’ diyerek isyan etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 26 aydır oğlunun yolunu gözleyen baba Mustafa Tunç isyan... Sonraki Haber >>

İşte Erdoğan’ın toplumun çeşitli kesimleri ile ilgili sözleri

İşte Erdoğan’ın toplumun çeşitli kesimleri ile ilgili sözleri

TRT spikerinin 'İmamoğlu' sınavı: Duraksadı, korktu ve okumadı!

TRT spikerinin 'İmamoğlu' sınavı: Duraksadı, korktu ve okumadı!

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Erdoğan’ın 5 milyonluk Mercedes'i ve 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının gözyaşları!

Erdoğan’ın 5 milyonluk Mercedes'i ve 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının gözyaşları!

'Squid Game’ izlenme rekorlarını alt-üst etti

'Squid Game’ izlenme rekorlarını alt-üst etti

Robotlar sokaklarda devriye geziyor

Robotlar sokaklarda devriye geziyor

Lise öğrencilerine 'Cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit etme' tutanağı

Lise öğrencilerine 'Cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit etme' tutanağı

İşte TÜGVA yağmasının detayları

İşte TÜGVA yağmasının detayları

'Memleket yanıyor, Tayyip Bey marketten gofret alıp saçını tarıyor'

'Memleket yanıyor, Tayyip Bey marketten gofret alıp saçını tarıyor'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:01:25