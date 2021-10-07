26 aydır oğlunun yolunu gözleyen baba Mustafa Tunç isyan etti: ‘Bu yöneticilerin hiç mi imanı, inancı yok’

15 Temmuz’dan sonra Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ndaki görevinden sonra KHK ile ihraç edilen Yusuf Bilge Tunç, Ankara’nın göbeğinde 6 Ağustos 2019’da siyah transporterla kaçırıldı. Aradan 26 ay geçmesine rağmen Yusuf Bilge Tunç ortaya çıkarılmadı.





Yusuf Bilge Tunç’un bulunması için hiçbir yetkili kılını dahi kıpırdatmasına isyan eden babası Mustafa Tunç, ‘‘Neden oğlumu bulmak için bir çalışma yapmıyorlar? Bu yöneticilerin hiç mi imanı, inancı yok.’’ dedi.









Ankara’da kaçırılmasının üzerinden 2 yıl 2 ay geçmesine rağmen KHK’lı Yusuf Bilge Tunç’un bulunması başvurmadıkları devlet kapısı bırakmayan Tunç’un ailesi oğullarından gelecek güzel bir haberi bekliyor.





Her gün bir haber alma ümidiyle beklediklerini belirten Yusuf Bilge Tunç’un babası emekli öğretmen Mustafa Tunç, ‘‘Oğlum ortadan kaybolalı 26 ay oldu. Beklemekten ve belirsizlikten yoruldum. Bu yöneticilerin hiç mi imanı, inancı yok. Neden oğlumu bulmak için bir çalışma yapmıyorlar?’’ diyerek isyan etti.