Belediye işçisinin aylık maaşı 67.461 TL imiş: Cemil Tugay’dan 'bordro' isyanı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DİSK Genel-İş Sendikası yöneticilerinin dün paylaştığı bir bordro üzerinden belediye çalışanlarının düşük maaş aldığını iddialarına tepki gösterdi.





Resmi X hesabı üzerinden açıklama yapan Tugay, paylaşılan bordrodaki eksik ödemelerin nedenlerini sayarak sendikanın kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını savundu.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre bordroda yeşil kalemle işaretlenen satırların “farklı nedenlerle yapılan eksik ödemeleri” gösterdiğini belirten Tugay, ilgili çalışanın normalde 26 gün çalışması gerekirken yalnızca 20 gün çalıştığını ve bu nedenle ücret kesintisi yapıldığını, ücretsiz izin kullandığını ve bu nedenle 965,81 TL ücretin düşürüldüğünü, 16 bin 947 lira tutarında avans aldığını ve bu tutarın maaştan kesildiğini, erzak yardımı kesintisi nedeniyle 2 bin 947 lira 42 kuruşluk bir kesinti daha olduğunu ifade etti.





"GERÇEKTEN YETER!"

Bu kalemlerin toplamının maaştan düşülen tutarları oluşturduğunu ve bordroda görülen rakamın bu nedenle düşük olduğunu belirten Tugay, “Bunları siz toplayın ve normal maaş diye duyurdukları rakama siz ilave edin, doğrunun ne olduğunu siz görün” dedi.





Tugay, “Yıllardır herkese yalan söyleyenlere sözüm; Yeter artık… Gerçekten yeter” diye tepki gösterdi.





Cemil Tugay kalem kalem şu şekilde açıkladı:





"Bu örnekte ilgili çalışanın maaşının düşük görünmesinin nedeni, tamamen kişisel tercihlerden kaynaklanmaktadır:





• 26 gün yerine yalnızca 20 gün çalışmıştır.





• 16.947 TL tutarında avans kullanılmıştır.





• 961,85 TL ücretsiz izin kesintisi yapılmıştır.





• 1.720 TL yol yardımı kesintisi uygulanmıştır.





• 2.947,42 TL erzak yardımı kesintisi yapılmıştır.





Ayrıca, çalışanın 26 gün tam çalışması halinde;





• 1.300 TL net yemek yardımı,





• 231,76 TL net iş güçlüğü primi,





• 508,43 TL net işe devam teşvik primi





hak edilecekti. Bu ödemeler de eksik çalıştığı için yapılmamıştır.





Tüm bu etkenler dikkate alındığında, çalışanın bu ayki gerçekleşen net maaşı düşük görünmekle birlikte, 26 gün tam çalışması durumunda toplam aylık giydirilmiş ücreti 67.461,57 TL olacaktı.





Dolayısıyla maaştaki düşüklük, çalışanın kendi tercihlerinden kaynaklanmaktadır."



