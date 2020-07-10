26 hâkim ve savcı görevden alındı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, "terör örgütü ile iltisak ve irtibatı oldukları" iddiasıyla 26 hâkim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı.







HSK Genel Kurulu'nun hukuka uygun olmayan kriterler çerçevesinde aldığı belirtilen kararda 26 hâkim ve savcının Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 77'nci maddesi gereğince görevden uzaklaştırılmalarına hükmedildi.





MESLEKTEN İHRAÇ EDİLECEKLER Mİ?





Kanunun 77'nci maddesi, "Hakkında soruşturma yapılan hakim ve savcının göreve devamının, soruşturmanın selametine yahut yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceğine kanaat getirilirse, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verilebilir." hükmünü içeriyor.





Hâkim ve savcıların haklarındaki müfettiş raporu tamamlandıktan sonra meslekten ihraç edilip edilmeyeceklerine karar verilecek.