Samanyolu Haber /Gündem / 26 ilde kanserli patates karantinası /26 Nisan 2022 14:27

26 ilde kanserli patates karantinası

Türkiye, ayçiçeği yağı, şeker ve buğdayda yaşanan arz krizinden sonra bu kez de patates kıtlığıyla karşı karşıya kalabilir. Patateste kanser ihtimali nedeniyle 26 il karantinaya alınırken, çiftçilere de hastalıkla ilgili eğitim verilmeye başlandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, halk arasında ‘patates kanseri’ olarak bilinen ve ilk olarak 2004 yılında görülmeye başlayan ‘patates siğili’ hastalığının yayılımıyla ilgili, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye soru önergesi verdi.

Gürer’in önergesine yanıt veren Kirişci, patates siğili hastalığının yayılımını doğrulayarak, 2022 yılı itibarıyla 26 ilde karantina tedbirlerinin uygulandığını söyledi. Hangi illerde karantina uygulandığını söylemeyen Bakan Kirişci, çiftçilere patates siğili ile mücadele konusunda eğitimler verildiğini kaydetti.

Kirişci, hastalık etmeninin konukçularının (patates ve diğerleri) dışındaki ürünleri etkileyebildiğine dikkat çekerek, “Patates karantina etmenleri sebebiyle (Patates siğili, Patates kahverengi çürüklüğü, Patates halka çürüklüğü ve Patates kist nematodları) 26 ilde karantina tedbirleri uygulanmaktadır” açıklamasında bulundu.

Kirişci, çiftçilere yönelik patates siğili etmeninin de içinde bulunduğu Patates Entegre Mücadele Eğitimi, Patates Hastalık ve Zararlıları Eğitimi, Patateste Karantina Etmenleri Eğitimi verildiğini de açıkladı. Ülkemiz genelinde son 5 yılda Patates ve Patates siğili konularında 1200 Eğitim ve Yayım faaliyeti gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Kirişci, bu eğitimlere 15 bin çiftçinin katıldığını belirtti.
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