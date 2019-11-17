Samanyolu Haber /Gündem / 26 meslekle ilgili 'belge zorunluluğu' kararı /17 Kasım 2019 12:55

26 meslekle ilgili 'belge zorunluluğu' kararı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 26 meslek grubuyla ilgili yeni bir karar alındı. Söz konusu karar uyarınca bu mesleklerde belge zorunluluğu aranacak.

SHABER3.COM

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 26 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada 26 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildiğini, söz konusu mesleklerde yeterlilik belgesi olmayanların artık çalıştırılamayacağını açıkladı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Bakan Selçuk, yeni uygulama ile bugüne kadar belge zorunluluğu getirilmiş meslek sayısının 143'e yükseltildiğini belirterek şunları söyledi:

"Aralarında Taşlama Tezgah İşçisi, Haddeci, İplik Operatörü, Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı, Deri İşlenti Operatörü, Liman Forklift Operatörü, Yüksek Gerilim Montaj ve Teçhizat Test Elemanının da olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerinde, işverene veya işveren vekiline, tebliğ yayın tarihinden bir yıl sonra para cezası uygulanacaktır. Bu bakımdan işverenlerimizin ve işçilerimizin bu konuda duyarlı olması gereklidir."

Tebliğlerde yer alan mesleklerde çalışanların Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgesi, ustalık belgesi veya mesleki ve teknik eğitim programlarından alınmış diplomaya sahip olmaları gerektiği, bu üç belge dışındaki belgelerin, belge zorunluluğu kapsamında çalışma şartını kapsamadığı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 26 meslekle ilgili 'belge zorunluluğu' kararı Sonraki Haber >>

İnsanlar yiyecek ekmek bulamazken...

İnsanlar yiyecek ekmek bulamazken...

Bedava kulaklık için birbirlerini ezdiler!

Bedava kulaklık için birbirlerini ezdiler!

864 tutsak bebek için seferberlik!

864 tutsak bebek için seferberlik!

İbretlik itiraf!

İbretlik itiraf!

Tutsak bebekleri savunduğu için terör örgütü üyesi ilan edildi!

Tutsak bebekleri savunduğu için terör örgütü üyesi ilan edildi!

Dikkatsizlik felakete sebep oluyordu !

Dikkatsizlik felakete sebep oluyordu !

Göstericiler işi abarttı !

Göstericiler işi abarttı !

Virajı dönemeyen otomobil, TIR'ı köprüden attı

Virajı dönemeyen otomobil, TIR'ı köprüden attı

İlginç bebek arabası taşıma

İlginç bebek arabası taşıma

Fırtına inşaat iskelesini söktü!

Fırtına inşaat iskelesini söktü!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:15:46