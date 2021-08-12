Samanyolu Haber /Teknoloji / 260 milyon dolarlık Coin'i iade eden hacker'den tuhaf açıklama /12 Ağustos 2021 15:42

260 milyon dolarlık Coin'i iade eden hacker'den tuhaf açıklama

Kripto para aleminin bugüne değinki en büyük soygununa sahne olan blok zincir platformu Poly Network, hacklenerek çalınan 613 milyon değerindeki kripto paranın üçte birinin iade edildiğini duyurdu. İadeyi yapan hacker, soygunu "Eğlence için, parayla ilgilenmiyorum" diye açıkladı. Poly Network, siber saldırıyla kripto para soygunundan bir gün sonra yaptığı açıklamada, fail veya faillerin, çalınan bitcoin, ethereum ve poligonun 260 milyon dolara tekabül eden miktarını iade ettiğini, perşembe akşamı itibariyle yaklaşık 353 milyon dolarlık çalıntı varlığın kayıp durumda olduğunu belirtti.

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Daha önceki en büyük soygun olarak bilinen Mt. Gox hacklemesini gölgede bırakan son siber saldırı, kripto para aleminde büyük tedirginlik yarattı. 2014 yılındaki soygunda 450 milyon değerinde kripto para çalınmasının ardından Mt. Gox borsası iflas etmişti.

Ancak Poly Network'ü hackleyen(ler), platformun kripto paraların iadesi için yaptığı çağrıya kulak verdi. Çarşamba günü yaptığı çağrıda, 'bilgisayar korsanlarının bütün dikkatlerin üzerine çevrilmesi nedeniyle çaldıkları paralarla işlem yapmalarının akılsızca olacağını, soygun kurbanlarının da kripto para topluluğunun on binlerce sıradan üyesi olduğunu' dile getiren Poly Network, çalınan paraların bırakılması için üç adres verdi. Çağrıya uyularak birkaç saat sonra çalınanların yavaş bırakılmaya başlanması ise bazı gözlemcileri şaşırttı.

İşlem notları aracılığıyla düzenlenen doğaçlama soru-cevap seansında, bir hacker, amaçlarını platformdaki güvenlik açığını ortaya çıkarmak olarak açıkladı. Bir yandan Poly Network'ten 'doğru düzgün bir sistem' diye söz eden, diğer yandan kendilerini açıklamaya fırsat bulamadan günah keçisi yapıldıkları için Poly Network'e kızdıklarını söyleyen hacker, 'böcek yazılımı bir proje ekibine ifşa etmek istemediklerini, çünkü içlerinden herhangi birinin hain çıkabileceğini' dile getirdi.

Varlıkları güvenli bir hesapta kaydetmenin 'tek çözüm' olduğunu aktaran hacker, kripto paraları aklamak gibi bir niyetlerinin olmadığını belirterek "Plan hep bu! Parayla pek ilgilenmiyorum. Biliyorum, saldırıya uğramak insanları yaralıyor, ama bu hacklerden bir şeyler öğrenmeleri gerekmiyor mu" dedi.

"Niye hackleme" sorusunu "Eğlence için" diye yanıtlayan ve motivasyonlarının "Havalı ama zararlı olmayan bir şey yapmak" olduğunu iddia eden eylemci, hızını alamayarak, marifetlerinin desteklenmesi için bağışta bulunulması çağrısı yaptı. Bu çağrısına şimdilik 3500 dolarlık karşılık buldu.
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