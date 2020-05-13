265 milyar dolarlık paket

Hindistan ekonomiyi canlandırmak için toplam 20 trilyon rupi (265 milyar dolar) harcayacak.







Başbakan Narendra Modi tarafından 12 Mayıs'ta açıklanan pakete göre Asya'nın en büyük 3'üncü ekonomisinin milli gelirinin (GSYİH) yüzde 10'una denk gelen paket, evde kalma kısıtlamalarının ardından ekonominin toparlanmasına yardımcı olacak.





Başbakan tarafından açıklanan paket hükümet tarafından halihazırda açıklanmış olan önlemleri içerecek.





BANKALAR İÇİN KARŞILIK AYRILDI





Aynı zamanda bankalar için ucuz nakit için ayrılan karşılık ve nakit rezerv oranının düşürülmesi gibi merkez bankasının açıkladığı tedbirler de pakette yer alacak.





Modi, "Bu ekonomik paket kendine güvenen bir Hindistan'ın oluşmasında kritik bir bağlantı noktası olacak. Toprak, iş gücü, likidite ve yasa gibi alanlara odaklanacak." dedi.





Asya devi yaklaşık 40 yılın ilk ekonomik daralması ile karşı karşıya gelirken, 122 milyon kişinin nisanda işsiz kaldığı tahmin ediliyor.