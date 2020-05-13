Samanyolu Haber /Ekonomi / 265 milyar dolarlık paket /13 Mayıs 2020 12:00

265 milyar dolarlık paket

Hindistan Başbakanı Modi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede 265 milyar dolarlık paket açıkladı.

SHABER3.COM

Hindistan ekonomiyi canlandırmak için toplam 20 trilyon rupi (265 milyar dolar) harcayacak.

Başbakan Narendra Modi tarafından 12 Mayıs'ta açıklanan pakete göre Asya'nın en büyük 3'üncü ekonomisinin milli gelirinin (GSYİH) yüzde 10'una denk gelen paket, evde kalma kısıtlamalarının ardından ekonominin toparlanmasına yardımcı olacak. 

Başbakan tarafından açıklanan paket hükümet tarafından halihazırda açıklanmış olan önlemleri içerecek. 

BANKALAR İÇİN KARŞILIK AYRILDI

Aynı zamanda bankalar için ucuz nakit için ayrılan karşılık ve nakit rezerv oranının düşürülmesi gibi merkez bankasının açıkladığı tedbirler de pakette yer alacak.

Modi, "Bu ekonomik paket kendine güvenen bir Hindistan'ın oluşmasında kritik bir bağlantı noktası olacak. Toprak, iş gücü, likidite ve yasa gibi alanlara odaklanacak." dedi. 

Asya devi yaklaşık 40 yılın ilk ekonomik daralması ile karşı karşıya gelirken, 122 milyon kişinin nisanda işsiz kaldığı tahmin ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 265 milyar dolarlık paket Sonraki Haber >>

Kamerayı açık unutup terbiyesizleşen Gazi Üniversitesi Dekanı

Kamerayı açık unutup terbiyesizleşen Gazi Üniversitesi Dekanı

Kanser hastası tutuklunun eşinden çağrı

Kanser hastası tutuklunun eşinden çağrı

Kovalamaca dramatik bitti

Kovalamaca dramatik bitti

Ünlü sunucu sabah programında uyudu

Ünlü sunucu sabah programında uyudu

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama

Değmez bu kadar zulme!

Değmez bu kadar zulme!

Dev tanker alev alev yandı!

Dev tanker alev alev yandı!

Alışılmadık fırtına ortalığı yıktı

Alışılmadık fırtına ortalığı yıktı

Enes Kanter, MSNBC’de Türkiye’deki hukuksuzluğu anlattı!

Enes Kanter, MSNBC’de Türkiye’deki hukuksuzluğu anlattı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:32:03