267 bin metrekarelik orman arazisi Berat ve Esra Albayrak'ın Nun Vakfı'na nasıl bırakıldı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen rapor, İBB’nin AKP döneminde KİPTAŞ’a ait orman arazisinin bir vakfa kiralandığını ve bunun sonucunda oluşan kamu zararının boyutunu ortaya koydu.





BEYKOZ’DA 554 BİN METREKARE ORMAN ALANI VARDI

Halktv'nin haberine göre Beykoz ilçesi Dereseki Mahallesi’nde, “Özel Orman Alanı” statüsünde bulunan 554.843,96 metrekarelik, KİPTAŞ’a ait olan bu alan, 1 Aralık 2018 tarihinde KİPTAŞ ile Nun Eğitim ve Kültür Vakfı arasında imzalanan bir sözleşmeyle üç parça hâlinde tam 267.858,66 metrekaresi 49 yıllığına kiralandı.





KİRA BEDELLERİ KAMU YARARIYLA BAĞDAŞMADI

Söz konusu kiralama işlemiyle:





- 197.737,21 m²'lik alan, aylık 12.000 TL + KDV





- 57.900 m²'lik alan, aylık 5.905,53 TL + KDV





- 12.221,45 m²'lik alan ise, aylık 1.215,33 TL + KDV bedelle tahsis edildi.





Toplamda yaklaşık 268 bin metrekare orman alanı için aylık yalnızca 19.120 TL + KDV kira alındı. Rapor, söz konusu bedellerin emsal kira değerlerine göre çok altında olduğunu ve KİPTAŞ’ın menfaatlerine aykırılık oluşturduğunu saptadı.





KİPTAŞ GENEL KURULU DIŞLANDI, KİRALAMA YETKİSİ AŞILDI

Raporda, bu uzun süreli kiralama kararlarının KİPTAŞ Genel Kurulu’nun onayı alınmaksızın yapıldığına dikkat çekildi. Oysa bu denli geniş ve uzun süreli tahsisler, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümleri gereği, şirket genel kurulunun yetki alanına giriyor. Genel Kurul devre dışı bırakıldı; kararlar, hukuken “askıda hükümsüz” kaldı. Bu nedenle işlem baştan itibaren batıl kabul ediliyor.





ARAZİYE RUHSATSIZ BİNALAR YAPILDI

Nun Vakfı’nın kullanımına verilen bu ormanlık alan üzerine, sözleşmeye aykırı olarak yapılar inşa edildi. 42 sayfalık teknik raporda, bu yapıların İmar Kanunu, Orman Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve imar planlarına aykırı olduğu açıkça belirtildi. Yapılar ruhsatsız ve kaçak statüsünde tanımlandı.





Üstelik Beykoz Belediyesi de bu yapılaşmalara karşı herhangi bir işlem başlatmadı. Rapor, hem Nun Vakfı yöneticileri hem de belediye görevlileri hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 184. ve 257. maddeleri gereğince suç duyurusunda bulunulması gerektiğini ifade etti.





EMSAL KİRA BEDELİNE GÖRE HESAPLANAN ZARAR: 6.5 MİLYON TL

Ekim 2021 itibarıyla emsal kira bedelleri dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre, KİPTAŞ’ın bu işlem nedeniyle uğradığı zarar en az 6.526.269,71 TL (KDV hariç) olarak belirlendi. Raporda, bu zararın yasal faiziyle birlikte ilgili yöneticilerden tazmin edilmesi gerektiği belirtildi.





SORUMLULAR KİMLERDİ?

Raporda, söz konusu kiralama ve işlemlerde imzası bulunan yöneticilerin isimleri de tek tek verildi. KİPTAŞ’tan sorumlu olarak gösterilen yöneticiler arasında şu isimler yer aldı:





Fatih BORHAN





Tuncay ÇOLAK





İsmet YILDIRIM





Adil KARAİSMAİLOĞLU





Cafer SEZGİN





Yunus Emre AYÖZEN





Nihat MACİT





Mustafa Kemal ARDIÇ





ve diğer KİPTAŞ yönetim kurulu üyeleri





Ayrıca, Nun Eğitim ve Kültür Vakfı’nın yönetiminde Berat Albayrak, Esra Albayrak, Ömer Faruk Kalyoncu, Gökçe Kalyoncu, Fatih Nida Üye ve Tamer Yılmaz’ın yer aldığı da belirtildi.





SUÇ DUYURULARI, BİLDİRİMLER VE SORUŞTURMALAR

Raporun ardından şu resmi adımlar atıldı:





Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na memur suçları kapsamında 2021/107136 soruşturma numarasıyla başvuru yapıldı.





Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na kaçak yapılar nedeniyle suç duyurusu gönderildi.





Beykoz Belediyesi’ne 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde 3 ay içinde işlem yapılması için resmi bildirim gönderildi.





SONUÇ: KAMU ARAZİSİ ÖZEL BİR VAKFA 49 YILLIĞINA TAHSİS EDİLDİ

İstanbul’un kıymetli orman alanlarından biri, 2018 yılında KİPTAŞ yönetimi tarafından, piyasa koşullarının çok altında ve Genel Kurul onayı alınmaksızın bir vakfa bırakıldı. Üstelik bu alan üzerine ruhsatsız yapılar inşa edildi, belediye seyirci kaldı. Milyonlarca lira kamu zararı oluştu.