27 aydır hücrede: Suçu koğuş arkadaşlarına moral vermek

HDP Kocaeli Milletvekili, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve aktivist Ömer Faruk Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla hak ihlaline uğrayanların sesi olmaya devam ediyor.







ARKADAŞLARINA MORAL VERDİĞİ İÇİN 27 AYDIR HÜCREDE TUTULUYOR







Karaman Cezaevi’nde normal koğuşta kalan Ahmet Aydın adlı bir mahpusun 'koğuş arkadaşlarına moral veriliyor' gerekçesiyle 27 aydır hücrede tutulduğunu belirten Gergerlioğlu, hücrede tutulan Seyit Ahmet Aydın’ın günde 50 dakika avluya çıkılmasına izin verildiğini açıkladı. Gergerlioğlu, tutuklu Aydın'ın hükümlü olmadığını da belirtirken bu durumdaki bir insanın günde sadece 50 dakika güneş görmesine izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.





Tarih öğretmeni Seyit Ahmet Aydın, 4 yıl önce atıldığı cezaevinde son iki yılını hücrede tek başına geçirdi. Psikolojik problemler yaşıyor.





CEZAEVLERİNDEN KÖTÜ YEMEK ŞİKAYETLERİ YÜKSELİYOR







Gergerlioğlu, Elazığ Kadın Kapalı Cezaevinde özellikle tahliyelerden sonra kötü yemek şikayetleri olduğunu, Malatya, Maraş, Tekirdağ ve Bandırma cezaevlerinde de aynı şikayetlerin olduğunu belirtti.





Ankara, Yüksel Caddesinde OHAL KHK'leriyle mesleklerinden uzaklaştırıldıkları için 'İşimi istiyorum' eylemi yapan Nazan Bozkurt ve Alev Şahin'e uygulanan devlet şiddetini de gündeme getiren Gergerlioğlu, zulme uğrayan herkesin yanında olduklarını ifade etti:





"Nazan Bozkurt, Yüksel Direnişi’ni devam ettiren kardeşlerimizden birisi ve her yaptığı eylemde ağır bir şekilde darp ediliyor, öncesinde elmacık kemiği kırılan, şikayet ettiği halde o kişiler hakkında işlem yapılmadı. Alev Şahin’in de yanındayız zulme uğrayan herkesin yanındayız!"