27 günde sadece 500 test!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Diyarbakır'da son 27 günde niçin sadece 500 adet yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi yapıldığı sordu.





Koca'nın cevaplaması talebiyle verdiği yazılı soru önergesinde Paylan, "Diyarbakır gibi salgının yaygın olarak görüldüğü, Koronavirüs'ten ölümlerin olduğu, 2 milyona yakın nüfusu olan bir şehirde bu kadar az testin yapılması anlaşılmazdır." dedi.





GARO PAYLAN, SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'YA ŞU SORULARI YÖNELTTİ:





*Diyarbakır'da bugüne kadar niçin sadece 500 adet Koronavirüs testi yapılmıştır?





*Diyarbakır'a ve diğer bölge illerine test dağıtımında ayrımcılık yapılmakta mıdır?





*Vatandaşlarımız ne zaman; yaygın, hızlı sonuç alınan, kolay erişilebilir, ücretsiz Koronavirüs testlerine ulaşacaktır?





BAKANIN "VAK'A YOK" DEDİĞİ GÜNLERDE...





Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Samet Mengüç, Diyarbakır'da Koronavirüs vak'a sayısı ve can kaybına dair gerçek tablonun güvenirliğini sorguladıklarını kaydetti.





Mengüç, Sağlık Bakanı Koca'nın "Diyarbakır'da ölüm yok" dediği dönemde Koronavirüs sebebiyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.