27 ilde eş zamanlı nefret operasyonu: Onlarca kamu ve özel sektör çalışanı gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu İstanbul merkezli 27 ilde Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik nefret operasyonu düzenlendi.





71 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Manisa, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Bursa, Mersin ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda, aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 kişinin yakalandığını duyurdu.





Gözaltına alınanların Hizmet Hareketi gönüllüsü olduğu, daha önce Hizmet Hareketi ile ilişkili şirketlerde çalıştıkları ve Bylock kullandıkları ileri sürülüyor.