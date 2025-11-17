Samanyolu Haber /Gündem / 27 ilde eş zamanlı nefret operasyonu: Onlarca kamu ve özel sektör çalışanı gözaltında /17 Kasım 2025 11:10

27 ilde eş zamanlı nefret operasyonu: Onlarca kamu ve özel sektör çalışanı gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 27 ilde Hizmet Hareketi'ne yönelik düzenlenen nefret operasyonlarında aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu İstanbul merkezli 27 ilde Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik nefret operasyonu düzenlendi.

71 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Manisa, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Bursa, Mersin ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda, aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 kişinin yakalandığını duyurdu.

Gözaltına alınanların Hizmet Hareketi gönüllüsü olduğu, daha önce Hizmet Hareketi ile ilişkili şirketlerde çalıştıkları ve Bylock kullandıkları ileri sürülüyor. 
