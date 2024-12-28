27 ilde nefret operasyonları: 93 kişi gözaltına alındı





ALİ YERLİKAYA EDİTLİ VİDEO İLE PAYLAŞTI





DÜĞÜN TAKILARINA DA EL KONULDU

Yerlikaya, gözaltına alınan kişilerin ankesörlü telefon kullandıklarını, telefonlarında ByLock uygulaması olduğunu öne sürdü. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olanların da bulunduğu söz konusu kişilerin evlerine kapı zili çalınarak girilmesi, mutfaktan kitaplığa kadar aranması dikkati çekti. Mutfak harçlıklarına ve düğün takılarına el konulan baskınların gerekçeleri arasında, “ifade ve teşhislerde adları geçmek” cümlesi de yer aldı.





27 ilde Hizmet Hareketi’ne yönelik yapılan nefret operasyonlarında 93 kişi gözaltına alındı. Suç olmayan gerekçelerle gözaltına alınan bu kişilerin mutfak harçlıkları ve düğün takılarına da el konulması dikkat çekti.Hizmet Hareketi’ne yönelik İstanbul, İzmir, Konya ve Bursa’nın da dahil olduğu 27 ilde ‘Kıskaç-32’ adı verilen ev baskınları düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kişisel X hesabından editli video ile yaptığı açıklamada, ‘operasyon’ların 10 gün sürdüğünü ve bu süreçte 93 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Aksaray, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Karaman, Kütahya, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Niğde, Rize, Samsun, Trabzon ve Zonguldak’ta Hizmet Hareketi’ne ev baskınları düzenlendi.