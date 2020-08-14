Samanyolu Haber /Teknoloji / 27 internet sitesi için erişim engeli talebi /14 Ağustos 2020 22:11

27 internet sitesi için erişim engeli talebi

Gelen şikayet ve talepleri değerlendirdiği bildirilen Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 internet sitesi için erişim engeli talep ettiği ifade edildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Sermaye Piyasası Kurulu yeni yaptırım, tedbir ve suç duyurularının yer aldığı bültenini yayımladı. Alınan son kararlar doğrultusunda internet ortamında yatırımcılara işlem yapma imkanı sunan 27 internet sitesi için erişim engeli talep edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen sitelere göz açtırmıyor. SPK tarafından alınan son karar doğrultusunda 27 internet sitesinin kapatılması için suç duyurusunda bulunulacak.

SPK'dan yapılan açıklamada söz konusu sitelerin erişime kapatılmasına ilişkin gerekçe olarak ise şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildiği belirtildi."

SPK'nın kapatılmasını talep ettiği siteler şöyle:


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