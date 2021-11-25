27 mülteci boğularak öldü... Avrupa'da ipler gerildi

Son dönemde Fransa’dan Birleşik Krallık’a gitmek için Manş Denizi’ni aşan mültecilerin sayısı hızla artarken dün gece bir botun devrilerek 27 mültecinin yaşamını kaybetmesi bölgede gerilimi artırdı…









Dün gece şişme bot ile Manş Denizi’ni aşmaya çalışan mültecilerin boğularak can vermesi Londra ile Paris hattında tansiyonu yükseltti. Yaşamını yitirenler arasında 5 kadın ve bir kız çocuğunun da bulunduğu belirtilirken bu olay Manş Denizi’nde yaşanan en ölümcül kaza olarak kayıtlara geçti.





Yaşananların ardından taraflar birbirini suçlarken İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a çok sert bir öneride bulunduğu da aktarıldı. İngiliz basını, Johnson’ın Macron’la dün görüştüğü ve “Bu sorunu çözmek için yüzlerce İngiliz askerini Fransa’ya gönderebiliriz” dediğini duyurdu.





Johnson’ın ayrıca “Bu insan kaçakçıları cinayet işledi ve paçayı sıyırıyorlar” ifadesini de kullandı.





İngiliz Daily Mail’e konuşan diplomatik kaynaklar Macron’un bu teklife hemen bir yanıt vermediğini aktardı. İki lider de bir an önce bu sorunun çözülmesi için çalışmaları artırma kararı aldıklarını ve bütün seçeneklerin masada olduğunu söyledi.





34 mülteciyi taşıyan şişme bot ile ilgili Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, “Çok kırılgan bir botmuş. Bahçede şişirdiğiniz çocuk havuzları gibi” yorumunu yaptı. Öte yandan uluslararası basında yer alan haberlerde bu bota bir şilebin çarptığı da öne sürüldü.





Daha önce Manş Denizi’ni aşmak isteyen mültecilerin bu kadar büyük bir kaza yaşamamıştı. En son Ekim 2020’de beş kişilik bir aile yaşamını yitirmişti.









Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, olayla ilgili dört insan kaçakçısının gözaltına alındığını duyurdu. Darmanin bu sabah da konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Darmanin, “Bu uluslararası bir problem. Belçikalı, Alman, İngiliz arkadaşlarımıza bu sorunla uluslararası seviyede mücadele etmek için iş birliği yapmalarını istiyoruz” ifadesini kullandı.





Öte yandan Fransız polisi bugün olayla ilgili beşinci bir kişini de gözaltına alındığını aktardı. Darmanin, “Fransa ve İngiltere bu sorunu birlikte çözmeli. Fakat burada suçlanması gereken Londra. Mültecileri topraklarından uzak tutmak için yeteri kadar çalışmıyorlar. Kötü bir yönetim var orada” dedi.