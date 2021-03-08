27 ülkenin milletvekilleri Demirtaş'ın tahliyesi için önerge verdi

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin milletvekilleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "derhal tahliye edilmeli" kararının uygulanmaması nedeniyle Avrupa Parlamentosu'na önerge verildi.





4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için Avrupa Parlamentosu'na önerge verildi.





Parlamentoya önergeyi veren Sosyal Demokrat İşçi Partisi üyesi Evin İncir, Fırat Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada Demirtaş’ın siyasi nedenlerle tutuklandığı için serbest bırakılması gerektiğini savunurken, "Türkiye’nin AİHM kararlarına saygı göstermesini bekledik. Ama Türkiye bağlayıcı olan mahkeme kararına uymayı reddetti. Bu nedenle ocak ayında inisiyatif alarak Avrupa Parlamentosu’nun karar alması için önerge verdim” dedi. İncir, önergeye parlamentodaki 705 parlamenterden 590’ının ‘evet’ dediğini aktardı.





İncir, Demirtaş’ın serbest bırakılması kampanyasının bir parçası olarak Avrupa Konseyi'ne üye parlamenterlerin de kampanya başlattıklarını belirtti ve “Kampanyaya Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülkenin milletvekilleri katıldı. İmzaları Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi’ne yolladık. Konu gelecek hafta 10 Mart’ta ele alınıp görüşülecek” diye konuştu.