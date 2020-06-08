Samanyolu Haber /Gündem / 27 yaşındaki genç koronavirüsten vefat etti /08 Haziran 2020 10:19

27 yaşındaki genç koronavirüsten vefat etti

Saadet Partisi İnegöl Teşkilatı mensubu Muhammet Taha Kaygusuz, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti

SHABER3.COM

Bursa’nın İnegöl ilçesinde oturan evli ve iki çocuk babası Muhammet Taha Kaygusuz'un, bir süre önce yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı. İstanbul’da özel bir hastanede tedavisine başlanan Kaygusuz, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı ve solunum desteği sağlandı.

Sosyal medya hesabındaki son paylaşımına ”Dua istiyorum” notu düşen Kaygusuz, dün akşam saatlerinde vefat etti 



Bir dönem Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları’nda görev yapan Kaygusuz’un vefatının ardından ilçe başkanlığı taziye mesajı yayınladı.

Kaygusuz’un kronik bir rahatsızlığı olup olmadığı belirtilmedi.
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