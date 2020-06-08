27 yaşındaki genç koronavirüsten vefat etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde oturan evli ve iki çocuk babası Muhammet Taha Kaygusuz'un, bir süre önce yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı. İstanbul’da özel bir hastanede tedavisine başlanan Kaygusuz, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı ve solunum desteği sağlandı.





Sosyal medya hesabındaki son paylaşımına ”Dua istiyorum” notu düşen Kaygusuz, dün akşam saatlerinde vefat etti













Bir dönem Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları’nda görev yapan Kaygusuz’un vefatının ardından ilçe başkanlığı taziye mesajı yayınladı.





Kaygusuz’un kronik bir rahatsızlığı olup olmadığı belirtilmedi.