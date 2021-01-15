27 yeni parti daha!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı faaliyette bulunan siyasi parti ve üye sayısı verilerini güncelledi.





Listeye göre 2019 yılında sadece 3 parti kurulurken 2020 yılında kuruluşunu ilan eden siyasi parti sayısı 27 oldu. Toplam siyasi parti sayısı da 107’ye yükseldi.





Ali Babacan'ın liderliğinde Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, 9 Mart 2020'de kurulmuştu.





Üye kampanyası yapan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) toplam üye sayısını 11 milyon 157 bin 566'ya yükseldi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) üye sayısında azalma gözlenirken, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi üye sayılarını arttırdı.





24 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde AKP 21 milyon 335 bin oy almıştı.





CHP İLE MHP'NİN ÜYE SAYISI AZALDI





Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP’de ise üye sayısı azaldı. 11 Kasım 2020’de 492 bin 994 üyesi olan MHP’nin geride kalan iki ayda üye sayısı 2 bin 886 azalmayla 490 bin 131 olarak kayıtlara geçti.





Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) de üye sayısı düştü. 2020 yılı kasım ayında 1 milyon 252 bin 905 üyesi bulunan CHP, 2 bin 270 üyesini kaybetti.





2020 yılında 400 bin üye hedefi koyan İyi Parti ise henüz bu sayıya ulaşamadı. 11 Kasım 2020’de 316 bin 319 üyesi olan parti iki ay içerisinde üye sayısını 14 bin 131 arttırdı ve toplam 330 bin 450’ye çıkardı.





Cumhur İttifakı ortağı MHP liderinin kapanmasını talep ederek hedef aldığı Halkların Demokratik Partisi (HDP) ise geride kalan iki ayda üye sayısını arttırdı. 11 Kasım 2020’de 40 bin 509 üyesi bulunan HDP, 530 yeni üyeyle toplam 41 bin 39’a ulaştı.





YENİ REFAH PARTİSİ 100 BİN EŞİĞİNİ GEÇTİ





Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan öncülüğünde kurulan Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı da açıklanan son sayılarla birlikte 100 bini geçti. Geçen yıl 57 bin 175 olan üye sayısı 2021 yılı ocak ayı itibarıyla 102 bin 841 oldu.