Samanyolu Haber /Ekonomi / 27 yıl sonra logosunu değiştirdi /08 Ocak 2021 13:51

27 yıl sonra logosunu değiştirdi

Güney Kore merkezli otomotiv firması KIA, 1994 yılından beri kullandığı logoyu değiştirdi.

SHABER3.COM

Güney Kore merkezli otomotiv firması KIA 1994'te tanıttığı logosunu değiştirdi. 

Eskiden şaşırtma gücü anlamına gelen "The Power to surprise" olan KIA sloganı da logo ile birlikte değişti.

KIA ilk olarak 1994'te tanıttığı ve 2004 yılında güncellediği logosunu değiştirdi. El yazısını andıran yeni logo, Güney Kore'nin Incheon kentinde bir havai fişek gösterisiyle tanıtıldı.

Eskiden şaşırtma gücü anlamına gelen "The Power to surprise" olan KIA sloganı da logo ile birlikte değişti. 

"Movement that inspires" yani ilham verici hareket, artık KIA'nın yeni sloganı olacak.
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