Samanyolu Haber /Sağlık / 274 kişi öldü, 23 bin 638 yeni vaka tespit edildi /07 Eylül 2021 20:26

274 kişi öldü, 23 bin 638 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saate 23 bin 638 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 274 kişi vefat etti.Sağlık Bakanlığı, korona virüsü salgınına ilişkin günlük resmi verileri açıkladı.

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Buna göre son 24 saate 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi vefat etti, iyileşen kişi sayısı 34 bin 402 oldu.Son 24 saatte 304 bin 864 Covid-19 testi yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 23.638. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 274. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı!" ifadelerini kullandı.

Günlük vaka sayısı dün 20 bin 962, vefat sayısı ise 271 olmuştu.

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