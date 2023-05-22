Samanyolu Haber /Gündem / "28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki silahım ağzına kadar dolu” /22 Mayıs 2023 13:30

"28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki silahım ağzına kadar dolu”

İstanbul Sultangazi’de Cebeci Camii imamı Murat Gündoğdu, Cuma günü camide yaptığı konuşmada, “Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu” ifadelerini kullandı.

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İstanbul Sultangazi’de Cebeci Camii imamı Murat Gündoğdu’nun Cuma namazı hutbesindeki skandal sözleri tepkilere sebep oldu.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, cep telefonu ile çekilen görüntülerde, imam Gündoğdu’nun “Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan. Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor, Ermeni döllerinden ne çekiyor. Bu kadar şehitlerimiz var” ifadelerini kullandığı görüldü. Bu ifadelerin ardından camideki yurttaşlar, imam Gündoğdu’ya tepki gösterdi.

Öte yandan imam Gündoğdu’nun neredeyse her cuma günü iktidarı savunup parti propagandası yaptığı ve yurttaşların da bu durumdan şikâyetçi olduğu öğrenildi. Daha önce de imam Gündoğdu’nun ikamet ettiği lojman kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlanmıştı.

TEPKİ GÖSTEREN YURTTAŞ DIŞARI ATILDI!
BirGün, imam Murat Gündoğdu'nun skandal sözleri ardından camide yaşananlara dair görüntüye de ulaştı. Yeni görüntülerde imama tepki gösteren ve gazi olduğu öğrenilen 53 yaşındaki Halit Demir isimli yurttaşın yaka paça camiden çıkarıldığı görülüyor.

DİYANET SORUŞTURMA BAŞLATTI
Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Sultangazi’deki bir camide imam tarafından yapılan silahlanma çağrısı üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği imzasıyla yapılan kısa açıklamada, “Bazı medya mecralarında yer alan, İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır” dendi.
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