Samanyolu Haber /Gündem / “28 Şubat başörtülülerin eğitimini engelledi; siz onları hapse attınız, hayatları kararttınız!” /10 Kasım 2019 13:20

“28 Şubat başörtülülerin eğitimini engelledi; siz onları hapse attınız, hayatları kararttınız!”

İktidara yakın Akit Tv’nin programın katılan Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı, 15 Temmuz sonrası yapılan hukuksuzlukların 28 Şubat dönemi ile kıyaslanamayacağını söyledi.

'28 Şubat başörtülülerin eğitimini engelledi; siz onları hapse attınız'



Programa katılan Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu’nun “28 Şubat’ta binlerce başörtülü’nün eğitim hakkı engellendi. Bu ülkenin başbakanının eşini GATA’ya almamışlar.” ifadelerine karşı Karslı, “Bunları geç, onlar tarihi hikayeler. 28 Şubat başörtülülerin eğitim hakkını engelledi; siz onları hapse attınız, insanların hayatlarını kararttınız!” dedi.


 
28 Şubat’ta mesleğinden atıldığını ama mahkemeye başvurabildiğini ve geri döndüğünü söyleyen Karslı, “Şimdi 3.5 yıldır bu zulüm bana dava açma hakkı bile vermiyor. 28 Şubat bundan bin defa daha hayırlıydı.” şeklinde konuştu.

Karahasanoğlu’nun beni eşim başörtülü onu neden almadılar, sizinki başörtülü sizinki neden almadılar” sözlerine ise Karslı, “Onları da alın. Toplayın onları da götürün.” ifadelerini kullandı.
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