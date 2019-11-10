“28 Şubat başörtülülerin eğitimini engelledi; siz onları hapse attınız, hayatları kararttınız!”









Programa katılan Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu’nun “28 Şubat’ta binlerce başörtülü’nün eğitim hakkı engellendi. Bu ülkenin başbakanının eşini GATA’ya almamışlar.” ifadelerine karşı Karslı, “Bunları geç, onlar tarihi hikayeler. 28 Şubat başörtülülerin eğitim hakkını engelledi; siz onları hapse attınız, insanların hayatlarını kararttınız!” dedi.









28 Şubat’ta mesleğinden atıldığını ama mahkemeye başvurabildiğini ve geri döndüğünü söyleyen Karslı, “Şimdi 3.5 yıldır bu zulüm bana dava açma hakkı bile vermiyor. 28 Şubat bundan bin defa daha hayırlıydı.” şeklinde konuştu.





Karahasanoğlu’nun beni eşim başörtülü onu neden almadılar, sizinki başörtülü sizinki neden almadılar” sözlerine ise Karslı, “Onları da alın. Toplayın onları da götürün.” ifadelerini kullandı.