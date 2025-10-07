28 Şubat davasında karar: 13 sanığa ‘darbeye yardım’ suçundan 18’er yıl hapis

28 Şubat davasında, Yargıtay’ın bozma kararının ardından emekli orgeneraller Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz’ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılandığı 28 Şubat davasında karar çıktı.





Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları ile avukatları katıldı.





Davanın 5 Mayıs’taki duruşmasında savcı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Şevket Turan ve İzzettin İyigün’ün hayatını kaybettiğini ve dosyadan düşürülmeleri gerektiğini belirterek, diğer 14 sanığın “darbe girişimine yardım” suçundan cezalandırılmalarını istemişti.





ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAAYA KARŞI SANIKLARIN SAVUNMALARI ALINDI

Duruşmada, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı sanıkların savunmaları alındı. Sanıklar suçlamaların bir kurgu ve kendilerine yönelik bir kumpas olduğunu ileri sürerek beraatlerini talep ettiler.





Sanık avukatları da iddianamede, sanıklara atılı suçlara dair somut delil bulunmadığını, 28 Şubat davası ve soruşturma evrelerinin kumpası olduğunu öne sürerek, müvekkillerinin yaşlarının yüksek olmasının da dikkate alınmasını ve beraat kararı verilmesini talep etti.





HAYATINI KAYBEDEN 3 KİŞİ DOSYADAN DÜŞÜRÜLDÜ

Sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme kararını açıkladı.





ANKA’da yer alan habere göre, yargılama sürecinde hayatını kaybeden sanıklar Şevket Turan, İzzettin İyigün ve Kamuran Orhon’un dosyadan düşürülmelerine karar verildi. Mahkeme, diğer 13 sanık hakkında “darbe girişimine yardım” suçundan 18’er yıl hapis cezasına hükmetti.





YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ, 16 SANIK HAKKINDAKİ HÜKMÜ BOZMUŞTU

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel hakkındaki hükümleri bozmuştu. Dosyalarının zamanaşımından düşürülmesine karar verilen sanıklar İbrahim Selman Yazıcı, İzzettin İyigün, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Metin Yaşar Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Şevket Turan, Şükrü Sarıışık ve Yücel Özsır’ın hakkındaki hükümler de bozulmuştu.