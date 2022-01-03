28 Şubat figürü Müslüm Gündüz, Erdoğan'ın imdadına koştu

1997 yılında 28 Şubat post-modern darbesi öncesi kullanılan figürlerden Aczmendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz, anketlerde büyük oy kaybı yaşayan Erdoğan ve AKP hükumeti için devreye girdi.







AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kur korumalı mevduatla ilgili “Yeni sistem dinen caiz midir?” sorusuna Müslüm Gündüz, “Bence Devlet Başkanı alın diyorsa alın. Bugünkü Devlet Başkanı için konuşuyorum bunu. Erdoğan alın diyorsa alın” dedi. Gündüz, evde veya bankada dolar bulundurma için ise, “Vatan hainliği ile eşdeğer olduğunu çok rahat söyleyebilirim” dedi.





“BUGÜNKÜ DEVLET BAŞKANI İÇİN KONUŞUYORUM BUNU”

Sosyal medya paylaşılan görüntülerde Müslüm Gündüz’e, “Türk Lirası’nın değer kaybetmesinden dolayı başkanın yaptığı yeni sistem dinen caiz midir?” sorusu yöneltiliyor.





Gündüz, “Bence Devlet Başkanı alın diyorsa alın. Bugünkü Devlet Başkanı için konuşuyorum bunu. Erdoğan alın diyorsa alın. Erdoğan da alın diyor. Alın!” dedi.





Gündüz, şöyle devam etti:







“Bir Müslümanın bundan sonra evinde dolar bulundurmasının vatan hainliği ile eşdeğer olduğunu da çok rahat söyleyebilirim. Gerek bankasındaki hesapta gerek evindeki yastık dibinde. Dolar olarak para bulunduran adamın vatan haini olduğuna kalıbımı basarım açıkça söylerim. Dinini diyanetini devletini paraya satan bir adamdır o adam. Mazereti kalmadı çünkü. Önce para kazanıyor, bilmem ne ediyor… Şimdi o parayı da ortadan kaldırdı. Şimdi öyle bir sistem kurdu ki herhalde öyle birşey oldu. Yani bizim para zarar etmiyor. Öyle mi? Bir sistem kurdu. Bizim para zarar etmiyor. Dolara karşı zarar etmiyor. Bilmem neye karşı zarar etmiyor. O halde niye yabancı parayı bulundurursun? Vatan hainliğidir.”





DİYANET: HARAM

Erdoğan’ın açıkladığı ‘kur korumalı mevduat’ sistemi için önde gelen bütün ekonomistler ‘örtülü faiz’ ifadesini kullanmıştı.





Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait ALO 190 Fetva Hattı da ‘kur korumalı mevduat’ uygulaması için “Vadeli mevduatta da faiz geçerli kur korumalıda da. Sonuçta banka fazlalık veriyor, yani faiz tahakkuk ediyor. Bu yüzden sakıncalı, haram” demişti.