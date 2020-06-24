Samanyolu Haber /Gündem / "28 Şubat hakikaten bin yılmış" /24 Haziran 2020 11:29

"28 Şubat hakikaten bin yılmış"

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu kendisine ait Youtube kanalı ÖFG TV’de yayınlanan programda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Gergerlioğlu, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan operasyonda polis tarafından ‘ele geçirilen’ başta Kur’an meali olmak üzere, hadis ve fıkıh kitaplarının sergilenmesini “28 Şubat devam ediyor” sözleriyle yorumladı. O görüntü için konuşan Gergerlioğlu, “Eski cemaat mensuplarına yönelik bir operasyondu bu ve onların zor durumda kalan arkadaşlarına yardım ettiği iddiası vardı. Hani işte insanlar zor durumda olan cezaevindeki insanlara yardımcı olmaya çalışıyormuş, suç buymuş ve evlerine baskın yapılmıştı. O evlerden toplanan kitaplar sergilendi daha sonra emniyette. Ne var bu kitaplarda? Kur’an-ı Kerim vardı, meal vardı, Tefsir vardı, Hadis kitapları vardı ve bunlar suç örgütünün işte kitapları olarak sergilendi, düşünün” dedi.

Kitapların suç unsuru olarak sergilendiğini kaydeden HDP’li Gergerlioğlu, “Allah’ın kitabı, Kur’an-ı Kerim, tefsirler, hadisler suç unsuru olan kitaplar olarak sergilendi. Bunları biz 28 Şubat günlerinde de görüyorduk, gene 28 Şubat hakikaten bin yıl sürmüş devam ediyor. Hakkı, hukuku, adaleti isteyen insanlar üzerinde devam ediyor, şekil değiştirdi sadece. 28 Şubat’ın bir iktidar zulmü ile devlet dayatmasıyla, zorbalığı ile devam ettiğini şuanda çok net bir şekilde görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Öylesine azgın bir durum aldı ki bu evden yasal kitapları, Kur’an-ı Kerim’leri toplayıp yasa dışı kitaplar olarak işte Terörle Mücadele Şubesi’nde, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’nde sergilemeye kadar vardı. Bunlar da yine iktidarı ne kadar şaşkın, ne kadar hak, hukuk olduğunu gösteren son bulgular maalesef.”
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