Samanyolu Haber /Gündem / ’28 Şubat zihniyeti, bugün mevcut iktidar tarafından temsil edilmektedir’ /28 Şubat 2021 14:50

’28 Şubat zihniyeti, bugün mevcut iktidar tarafından temsil edilmektedir’

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, 28 Şubat’ın yıl dönümüne ilişkin basın açıklaması yayımladı. Yeneroğlu, “Kendisini 28 Şubat’ın “mağdurlarının” temsilcisi olarak gören iktidar, maalesef bugün gelinen noktada günümüzün “mağruru” durumuna gelmiştir” dedi.

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28 Şubat döneminin otoriter yapısına bir tepki olarak AKP’yi doğurduğunu söyleyen Yeneroğlu, tepkinin bir tezahürü olarak AKP’nin tek başına iktidara geldiğini söyledi. AKP’nin 28 Şubat’ta dindarlara uygulanan baskının aynısını şu an muhalefete uyguladığını belirten Yeneroğlu, “28 Şubat sürecinde “rejimin bekası” adı altında seçilmiş iktidara ve dindarlara baskı uygulanırken bugün de “devletin bekası” adı altında seçilmiş muhalefete ve siyasi iktidarla kendisini aynı çizgide görmeyen herkese en ağır baskılar uygulanmaktadır. 28 Şubat’ın en acılı günlerinde darbecilere alkış tutan MHP ve Doğu Perinçek ile birlikte bugün Tayyip Erdoğan, 28 Şubat’ın tek tipçi anlayışı ile kendi “makbul vatandaşlık” kriterlerini 84 milyona dikte etmektedir. 28 Şubat zihniyeti, o dönemin kudretlilerinin dahi tahayyül edemeyeceği derecede bugün mevcut iktidar tarafından temsil edilmektedir” ifadelerini kullandı.
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