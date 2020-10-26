'28 Şubatçı Bahçeli ve Perinçek'in kayığında, bataklıktalar'

Yeneroğlu, Twitter hesabından AKP hükümetine yönelik sert eleştiriler yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘ülkenin bekasını Cumhur İttifakı’na’ bağlamasını eleştiren Yeneroğlu, “Bu ülkenin bekası tüm toplumun huzurunu esas alan hukuk devlet olmaktır, hak ve özgürlüklerin alabildiğine genişlediği bir ülke için mücadele etmek, işsiz gençlere iş imkanı yaratmak, paramızın pul olmasını önlemektir.”dedi.







“Ülkesinin bekasını düşünenler, ülkenin kaderini şahsi kaderlerine hapsetmezler!”diyen Yeneroğlu, “Onların beka dedikleri şey, hukuksuz güç ile sahip oldukları akıl almaz imtiyazları korumak ve Türkiye’yi baskı ile idare edebildikleri, içine kapanmış, üçüncü sınıf bir dünya ülkesine dönüştürmektir.”değerlendirmesinde bulundu.





İktidarın sonunu ertelemek için 28 Şubatçı Bahçeli ve Perinçek ile işbirliğine gittiğini vurgulayan Yeneroğlu, şöyle devam etti:

“İktidar sonunu ertelemek için 28 Şubatçı Bahçeli & Perinçek’in kayığında ve birlikte hayal ettikleri otoriter rejimin bataklığında. Güç sarhoşluğu ile felç olanlara kalan görev, iktidar olmanın tüm nimetleri karşısında dini ve milli sosla toplumu tahakkümcü bir sisteme ikna etmek.”





Putin, Trump, Bolsonaro, Orban, batıdaki aşırı sağ hareketler, Türkiye’deki iktidar koalisyonun ortak hedeflerinin içe kapalı, tek tipçi, şovenist otoriter rejimler olduğunu kaydeden Yeneroğlu, “Hepsi dayandıkları çoğunluk toplumun kültürel kodlarını istismar ediyor. Yöntemleri aynı, beka korkusu ile ucuz popülizm.”dedi.





Yeneroğlu, iktidarın bu gidişine hangi düşünceden, hangi yaşam biçiminden olursa olsun, bu ülkenin demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan insanların dur diyeceğini kaydetti.