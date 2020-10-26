Samanyolu Haber /Gündem / '28 Şubatçı Bahçeli ve Perinçek'in kayığında, bataklıktalar' /26 Ekim 2020 10:52

'28 Şubatçı Bahçeli ve Perinçek'in kayığında, bataklıktalar'

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, iktidarın sonunu ertelemek için 28 Şubatçı Bahçeli ve Perinçek’in kayığında ve birlikte hayal ettikleri otoriter rejimin bataklığında olduklarını belirtti.

SHABER3.COM

Yeneroğlu, Twitter hesabından AKP hükümetine yönelik sert eleştiriler yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘ülkenin bekasını Cumhur İttifakı’na’ bağlamasını eleştiren Yeneroğlu, “Bu ülkenin bekası tüm toplumun huzurunu esas alan hukuk devlet olmaktır, hak ve özgürlüklerin alabildiğine genişlediği bir ülke için mücadele etmek, işsiz gençlere iş imkanı yaratmak, paramızın pul olmasını önlemektir.”dedi.

“Ülkesinin bekasını düşünenler, ülkenin kaderini şahsi kaderlerine hapsetmezler!”diyen Yeneroğlu, “Onların beka dedikleri şey, hukuksuz güç ile sahip oldukları akıl almaz imtiyazları korumak ve Türkiye’yi baskı ile idare edebildikleri, içine kapanmış, üçüncü sınıf bir dünya ülkesine dönüştürmektir.”değerlendirmesinde bulundu.

İktidarın sonunu ertelemek için 28 Şubatçı Bahçeli ve Perinçek ile işbirliğine gittiğini vurgulayan Yeneroğlu, şöyle devam etti:
“İktidar sonunu ertelemek için 28 Şubatçı Bahçeli & Perinçek’in kayığında ve birlikte hayal ettikleri otoriter rejimin bataklığında. Güç sarhoşluğu ile felç olanlara kalan görev, iktidar olmanın tüm nimetleri karşısında dini ve milli sosla toplumu tahakkümcü bir sisteme ikna etmek.”

Putin, Trump, Bolsonaro, Orban, batıdaki aşırı sağ hareketler, Türkiye’deki iktidar koalisyonun ortak hedeflerinin içe kapalı, tek tipçi, şovenist otoriter rejimler olduğunu kaydeden Yeneroğlu, “Hepsi dayandıkları çoğunluk toplumun kültürel kodlarını istismar ediyor. Yöntemleri aynı, beka korkusu ile ucuz popülizm.”dedi.

Yeneroğlu, iktidarın bu gidişine hangi düşünceden, hangi yaşam biçiminden olursa olsun, bu ülkenin demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan insanların dur diyeceğini kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Sokak ortasında polis vahşeti!

Sokak ortasında polis vahşeti!

Esnafın sözleri abartılıymış!

Esnafın sözleri abartılıymış!

Başka Mustafalar ölmesin, ses ver!

Başka Mustafalar ölmesin, ses ver!

IFLC'de Meriç: Bir gün babam 'haydi hazırlanın gidiyoruz' dedi

IFLC'de Meriç: Bir gün babam 'haydi hazırlanın gidiyoruz' dedi

Cesaret Bulaşıcıdır!

Cesaret Bulaşıcıdır!

Bazı yollar tehlikelidir!

Bazı yollar tehlikelidir!

Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!

Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!

Ehliyetsiz sürücü arabasını parçaladı

Ehliyetsiz sürücü arabasını parçaladı

Ne yapmaya çalıştığı anlaşılamadı!

Ne yapmaya çalıştığı anlaşılamadı!

Biri çoluğu çocuğu üzerine yemin etti, diğeri 'mıy mıy yalancısın' dedi

Biri çoluğu çocuğu üzerine yemin etti, diğeri 'mıy mıy yalancısın' dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:43:07