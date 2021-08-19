Samanyolu Haber /Gündem / 28 Şubatçılara 'yakalama' çıktı /19 Ağustos 2021 15:14

28 Şubatçılara 'yakalama' çıktı

28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama kararı verildi.

SHABER3.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama kararı verdi.

Sanıklar, terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınacak. Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın yanı sıra tutuklama kararı çıkarılan sanıklar şunlar:

Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Saner, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker.

Sanıklar olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçu bakımından "müşterek fail" olarak sorumlu tutuluyor.
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