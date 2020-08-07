280 milyonluk ihale imam-hatip arkadaşına gitti

ANKA'dan Bora Erdin'in haberine göre; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) Ataşehir'de sahip olduğu arsaları “Ataşehir Modern Projesi A, B, C Blok konut, işyeri sosyal tesisler inşaat işini” pazarlık usulüyle ihaleye çıkardı.





TMSF, Mart ayında yaptığı ihaleye 7 firmayı davet etti. 337 milyon 89 bin TL yaklaşık maliyetli ihalede, en uygun teklifi 280.4 milyon TL ile Mustafa Ekşi-İlkyapı İnşaat ortaklığı verdi.

Ortaklık 1 Nisan 2020’de araziyi teslim aldı, inşaata başladı. İnşaatın teslim tarihi ise 1 Nisan 2022 olarak belirlendi. İhaleyi kazanan iki şirketten biri olan İlkyapı İnşaat’ın sahibi Aykut Emrah Polat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın imam-hatip lisesinden arkadaşı.





Aykut Emrah Polat, Bilal Erdoğan, amcası Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen’le birlikte 2014 yılında Mehmet Gür’ün ortak olduğu bir şirket kurmuştu. Erdoğanların gemi taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren BMZ adlı şirket ve Ortadoğu Proje Geliştirme İnşaat Sanayi ve Ticaret adlı şirkette yine Aykut Emrah Polat’ın hissesi bulunuyordu.





SAYIŞTAY RAPORUNA GİRMİŞTİ





TMSF’nin aynı araziyi ihalesiz olarak Aksüs Yapı adlı şirkete ‘Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı Sözleşmesiyle’ 2016 yılında verdiği ortaya çıkmıştı. 2019’da yüklenici şirketler inşaat sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle TMSF’den sözleşmede taahhüt edilen asgari hasılat tutarının ilk taksitinin ve devam eden taksit vadelerinin faizsiz olarak ötelenmesi ya da sözleşmenin “hasılat paylaşım usulünün” revize edilerek “kat karşılığı inşaat yapım usulüne” dönülmesini talep etmişti. Bu talepler fon tarafından kabul edilmedi ve sözleşme Mayıs 2019’da karşılıklı mutabakat çerçevesinde feshedildi. Fon aynı alan için mart 2020’de 21/b ihalesi yaptı.





KIZILAY GAYRİMENKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ





İlkyapı İnşaat’ın iki ortağı bulunuyor. Volkan Keleş ve Aykut Emrah Polat’ın ortak olduğu şirket 2006 yılında kuruldu ve sermayesi 1,5 milyon TL. Aykut Emrah Polat Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın imam hatip lisesinden sınıf arkadaşı olarak tanınıyor. Polat ayrıca Kartal Ensar Vakfı İlçe Başkanı, Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini sürdürüyor.





SEYRANTEPE HASTANESİ’Nİ YAPAN FİRMA





2018’de açılması planlanan ancak bir türlü faaliyete geçmeyen Seyrantepe Hastanesi’nin de yüklenicisi olan İlkyapı İnşaat TMSF’nin Ataşehir’deki inşaatının yüklenicisi iki şirketinden biri olarak yer alıyor. 2018’den bu yana bitmesine rağmen bir türlü açılamayan hastane ile ilgili binanın bulunduğu zeminde kayma olması ve yıkılması gerektiğine ilişkin haberler gündeme gelmişti.





CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni taşıma planları çerçevesinde açılış tarihi 2018 yılının sonu olarak belirlenen Seyrantepe'deki yeni hastane binasının hizmete sokulmamasını mayısta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşımıştı. Zeynel Emre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya hastanenin bitmesi ne rağmen iki yıldır açılmamasına ilişkin şu soruları yöneltmişti:





"Seyrantepe'deki hastane binasının hizmete alınamamasının gerekçesi nedir? Ulusal basına yansıyan ‘yer seçiminin yanlış olduğu', ‘zemin etüdünün yapılmamasından kaynaklı bina tabanında kayma yaşandığı' iddiaları doğru mu? Hastanenin yıkılması gündemde mi? Sağlık Bakanlığı, Seyrantepe'deki hastane binasını ne zaman hizmete sokmayı planlamaktadır?"