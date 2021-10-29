29 Ekim'de askere Atatürk yerine Erdoğan posteri açtırdılar

Kastamonu’da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde komandoların AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posteri açması tepki çekti. CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, “Partili Cumhurbaşkanı’nın posterinin şov için askerlerimizin elini tutuşturulması hadsizliktir” dedi.





‘CUMHURİYET’İ KURANLARA SAYGISIZLIKTIR’





T24’ün haberine göre; CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi kutlama programında partili cumhurbaşkanının posterinin açılmasının hadsizlik olduğunu belirtti.





Baltacı törende yaşanan bu görüntüyle ilgili yaptığı paylaşımda “Bayram millettin, vali devletindir. Bu ülkenin kurucusu ve ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Partili Cumhurbaşkanı’nın posterinin şov için askerlerimizin elini tutuşturulması hadsizliktir” ifadelerini kullandı.





‘MİLLİ BAYRAMIMIZ ŞOV ALANI DEĞİLDİR’







Baltacı, “Sabah valilik tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir tören yapıldı, biz de katıldık. O törende ne yazık ki askerimize bir poster açtırıldı. O askerin eline hele de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanının posterini verip de burada açtırmak bu halka, Cumhuriyet’i kuranlara saygısızlıktır” değerlendirmesini yaptı.





CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin ise “Milli bayramlarımız şov alanı değildir. Bugün AKP Genel Başkanı’nın posterinin askerimizin eline tutuşturulması doğru olmamıştır” açıklamasını yaptı.