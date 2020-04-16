Samanyolu Haber /Dünya / 29 günlük bebek Korona'dan öldü /16 Nisan 2020 10:44

29 günlük bebek Korona'dan öldü

Filipinler Sağlık Bakanı Maria Rosario Vergeire, "Koronavirüs sebebiyle en genç ölüm Batangas'ta kayıtlara geçti. 29 günlük bir bebek hayatını kaybetti." dedi.

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Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 29 günlük bebek, Koronavirüs'ten hayatını kaybeden en genç hasta oldu. 

Nefes almakta zorlandığı için hastanede tedavi gören bebek, yeni tip Koronavirüs kaynaklı sepsis sebebiyle hayatını kaybetti.

Filipinler Sağlık Bakanı Maria Rosario Vergeire, "Koronavirüs sebebiyle en genç ölüm Batangas'ta 29 günlük bir bebek oldu." dedi. 

Kan zehirlenmesi olarak da bilinen sepsis, bağışıklık sisteminin bir enfeksiyona aşırı tepki göstermesi ve iç organlara zarar vermesine deniyor.

AMERİKA'DA BİR BEBEK ÖLDÜ

6 Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Louisiana eyaletinde Koronavirüs'e yakalanan bir anne erken doğum yapmıştı ve bebek doğduğu gün hayatını kaybetmişti. 

Bebeğin Koronavirüs testi sonuçları negatif çıkmıştı, ölüm sebebi ise "erken doğum" olarak açıklanmıştı. 

Hastayla ilgilenen Dr William Clark, "Diğer doktorlar ve ben, annenin test sonuçları pozitif olduğu için bunun Covid-19 kaynaklı bir ölüm olduğuna karar verdik." dedi.

 
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