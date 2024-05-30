Samanyolu Haber /Gündem / 29 kişinin hayatını kaybettiği trajik yangında, istenen cezalar belli oldu /30 Mayıs 2024 16:25

29 kişinin hayatını kaybettiği trajik yangında, istenen cezalar belli oldu

İstanbul Beşiktaş'ta bir gece kulübünde çıkan yangına ilişkin yürütülen davada yargılanan 9 kişi hakkında istenen ceza belli oldu. Şüphelilerin ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

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Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 9 şüpheli hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre savcılık, 7'si tutuklu 9 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianame, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkeme heyetinin, 27 kişinin "müşteki" olarak yer aldığı iddianameyi incelemesi sürüyor.

NE OLMUŞTU?
Beşiktaş Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde, tadilat sırasında yangın çıkmıştı.

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