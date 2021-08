29 personel alımı için 9 bin kişi başvurdu

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 24 aylık yemek hizmet alımı kapsamında 2 yıl çalıştırılmak üzere 29 personelin alımı için 9 bine yakın başvuru yapıldı. 29 personelin alımı için kura gerçekleştirildi.



HER İKİ GENÇTEN BİRİ İŞSİZ





29 personelin alımı için yapılan binlerce müracaata ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan CHP Batman il Başkanı Hüseyin Yaşar, “29 kişilik bir iş ilanında 9 bine yakın kişinin iş başvuru yapmasının Batman'daki işsizliğin ne kadar yüksek olduğunu özetliyor. Parti olarak sahada yapmış olduğumuz çalışmalarda her iki gençten biri işsiz Batman'da” dedi.



NOTER HUZURUNDA KURA ÇEKİLDİ



TÜİK, Türkiye'de işsizlik oranının hazirandan bir önceki aya göre 2,5 puanlık azalışla yüzde 10,6'ya gerilediğini ve işsiz sayısının 3 milyon 399 bine düştüğünü duyurmuştu. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin “Yemek hizmet alımı” ihalesini alan özel bir firma bünyesinde 2 yıl çalıştırmak üzere 29 kişilik personel alımı için iş ilanı verdi. İş ilanına Firmanın iş ilanına 8 bin 973 kişi başvuru yaptı. 29 kişilik personel alımı noter huzurunda gerçekleşti.



17 GARSON ALIMI İÇİN 5 BİN BAŞVURU



Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yemek hizmet alımında çalıştırılmak üzere 17 garson için 5 bin 702, 3 bulaşıkçı için 1 bin 941, 3 aşçı için 191, 4 aşçı yardımcısı için 545, 1 engelli temizlik görevlisi için 497, 1 engelli bulaşıkçı için 97 kişi başvuruda bulundu.



“SAHADAKİ RAKAMLAR TÜİK'İN RAKAMLARINI DOĞRULAMIYOR”



Yapılan binlerce iş başvurusunun Batman'daki işsizliği gözler önüne serdiğini belirten CHP Batman il Başkanı Hüseyin Yaşar şunları söyledi:





* 29 kişilik bir iş ilanında 9 bine yakın kişinin iş başvuru yapmasının Batman'daki işsizliğin ne kadar yüksek olduğunu özetliyor. Parti olarak sahada yapmış olduğumuz çalışmalarda her iki gençten biri işsiz Batman'da.



* Resmi kayıtlara baktığınızda işsizlik oranı 30,9 gösteriyor ama sahada gözlemlediğinde işsizlik yüzde 50'nin üzerinde. Bu tarz ilanlar verildiğinde Batman'da ciddi anlamda müracaatlar oluyor.



* Buradan iktidarın insanları nasıl yoksullaştırdığını ve Batman başta olmak üzere bölgemizdeki insanların ekonomik olarak ne kadar çaresiz bir duruma geldiğini görüyoruz. Bu işsizlik sorunu Türkiye'nin her bölgesinde var ama bizim bölgemizde bu çok daha fazla.



* 19 alıma binlerce müracaat yapılıyor. Daha önceki yıllarda kurumlarda iş ilanı açıldığı zaman 10 kişilik bir iş ilanı açılsa daha az bir sayıda başvuru olurdu. Çünkü o zaman tütün vardı ve vatandaş tarlada kendi ürününü ekerek geçimini sağlayabiliyordu.



* Ama maalesef bu iktidar geldikten sonra bunlarda bitti. TÜİK'in işsizliğin azaldığına yönelik istatistikleri sahadaki durumu doğrulamıyor. Bu kurum nasıl bir çalışma yapıyor bilmiyoruz. Her işsiz de İŞKUR'a gidip müracaat etmiyor. Sahadaki rakamlar TÜİK'in rakamlarını doğrulamıyor.