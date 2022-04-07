29 ülkeden çocukların hayalleri Almanya'daki 'Umut Sergisi'nde buluştu

“Hayallerimizi dünyanın birçok ülkesinden gelen çocukların umutlarıyla birleştiriyoruz” sloganıyla yola çıkan projenin ilk ayağında projeyi başlatan Yüksel Durgut ve Ramazan Şahin, kendi çektikleri fotoğrafların yarısını çocuklara gönderdi ve fotoğrafın diğer yarısını çocukların resmetmelerini istedi.









Hindistan'dan Zuha Qureshi'nin resmiUmut Sergisi









Japonya'dan Manato Arakawa'nın çizimi @Umut Sergisieuronews









2 Nisan'da açılan "Umut Sergisi" 24 Nisan'a kadar gezilebilecek











Umut Sergisi - Unna





Avustralya'dan katılan May May Ekari Kyaw'in resmi





Proje Almanya, Mali, Pakistan, Brezilya, Hindistan, Afganistan, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Avustralya, Fransa, Laos, Vietnam, Türkiye, Eritre, Mısır, Kazakistan, Kırgızistan, Kenya, Litvanya, Kosova, Sırbistan-Karadağ, Polonya, Portekiz, Gana, Makedonya, Polonya, Suriye, Irak ve Ermenistan’dan 6-12 yaş arasındaki çocukları bir araya getirdi.Çocuklar kuraklık, doğa ve çocuk temalı fotoğrafları hayal güçlerini kullanarak tamamladı ve ortaya çıkan eserler "Umut" adlı sergide kamuoyuyla buluştu. 24 Nisan tarihine kadar ZIB Schwankhalle’de açık kalacak olan serginin açılışında konuşan Unna Belediye Başkanı Dirk Wigant "Bazıları için umut güven ya da iyimserliktir, bazıları için umut iyi bir gelecek beklemektir. Her şeyden önce, umut öngörülebilir ve ulaşılabilir bir hedeftir" ifadelerini kullanarak çocukların dünyanın umudu olduğunun altını çizdi.Serginin açılışına belediye başkanının yanı sıra Entegrasyon Bakanlığı’nın temsilcileri, tüm partilerin bölge başkanları, dini grupların temsilcileri, Caritas yetkilileri ve öğrenciler ile aileleri katıldı.Projenin bir diğer ayağında ise Unna ve Malii'deki iki okulun öğrencileri üç resmi beraber tamamladı. Kardeş okul kapsamında Unna’daki Katharinen Okulu ile Batı Afrika ülkelerinden Mali’nin başkenti Bamako’da yer alan Les Ecrivains okulundan öğrencilerin çizdiği resimler sergi salonunda özel olarak sergilendi.Proje kapsamında ayrıca ‘Çocukların Umudu’ adlı bir resim kitabı oluşturuldu. Avustralya'dan katılan May Ekari Kyaw kitapta yer bulan çalışmasında umudun resmini şu cümlelerle yorumladı:"Umut insanların hayatta kalabilmesi ve gelişmesi için gerekli. Resimdeki insan bir kalbi kucaklıyor ve bu kalp; zaman zaman karanlıklarda kalmış olsa da hala umudun kalbinde olduğunu simgeliyor. Okyanusun ortasındaki palmiye ağacı ise umut, küçük dahi olsa ona tutunmanın ne kadar önemli olduğunu simgeliyor.”Sergide sunulan kitaba Unna’nın ünlü şahsiyetleri de resimler için özel, duygu ve düşüncelerini içeren birer cümle ile katkıda bulundu. Kitabın satışından elde edilen gelir Weltoffen Derneği çatısı altında Unna’ya göç etmiş ailelerin çocukları için harcanacak.