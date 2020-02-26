2'nci Abdülhamid'in tahtı satıldı!

SAMANYOLUHABER- İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda satışa çıkarılan antika eşyalar arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı 2'nci Abdülhamid'in tahtı da yer aldı.





Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi ve antikacı Nilgün Şensoy, koleksiyonunda yer alan tahtı yurt dışına çıkarılmaması şartıyla 100 bin TL'ye satışa çıkardı.







NİLGÜN ŞENSOY SATTI





Ermeni ustalar Hapet ile Nezeren kardeşler tarafından yapılan 2'nci Abdülhamid'in tahtını işadamı Mahmut Karakeçili satın aldı.





Karakeçili, 2015 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) milletvekili aday adayı olmuştu.





Sultan 2'nci Abdülhamid'in kullandığı taht 100 bin liraya satıldı.





Nilgün Şensoy, taht hakkında şunları söyledi: "Manevi değeri çok yüksek bir parçaydı ve aslında fiyatı da çok yüksek olmalıydı, fakat benim satış gayem ticari maksatlı değildi. Evimi müze havasından biraz çıkarmak istiyordum. Tabii ki bunu yaparken doğru adrese de gitmesini istiyordum."





"YURT DIŞINDA OSMANLI ESERİ GÖRÜNCE ALIYORUM"





Habertürk'e mülakat veren Mahmut Karakeçili ise, "Atalarımızın mirasları, kesinlikle bu topraklarda kalmalı. Bu konuda çok hassasım. Yurt dışında bir Osmanlı eserinin satışa çıktığını görünce de o eseri almaya ve ülkeme kazandırmaya çalışıyorum. Bu taht da yurt dışına gitmemeliydi, ülkemiz bunun acısını çok çekti. Bundan sonra da bu tür alımlarım olacak." dedi.





Mahmut Karakeçili'ye ait Maxam Holding'in inşaat ve turizm sektöründe faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Holdingin yüzeysel bir Facebook sayfasının haricinde internet sitesinin olmaması dikkati çekiyor.