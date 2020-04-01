2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk!

Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon Turnuvası, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle iptal edildi. Avrupa Futbol Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları da 2021 yılına ertelenmişti.





Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık geçen ocak ayında gerçekleştirilmişti.





Wimbledon'ın 29 Haziran-12 Temmuz arasında düzenlenmesi beklenirken, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın 24 Ağustos-13 Eylül arasında gerçekleştirilmesi planlanıyordu.





Fransa Açık (Roland Garros) ise, Koronavirüs salgını sebebiyle eylül ayına ertelenmişti.





2'NCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA BİR İLK





EURO 2020 ve Tokyo Olimpiyatları'nın 12 ay ertelenmesiyle Wimbledon, bu yaz düzenlenmesi planlanan tek yaz spor etkinliği olarak kalmıştı.





1877'den beri düzenlenen Wimbledon, bugüne kadar sadece 1'inci Dünya Savaşı ve 2'nci Dünya Savaşı sırasında iptal edilmişti.