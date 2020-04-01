Samanyolu Haber /Spor / 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk! /01 Nisan 2020 22:26

2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk!

Koronavirüs salgınının spor dünyasında yankıları sürüyor. 29 Haziran-12 Temmuz arasında düzenlenmesi planlanan Wimbledon Tenis Turnuvası iptal edildi. 1877'den beri düzenlenen turnuva 1'inci ve 2'nci dünya savaşları esnasında iptal edilmişti.

SHABER3.COM

Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon Turnuvası, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle iptal edildi. Avrupa Futbol Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları da 2021 yılına ertelenmişti.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık geçen ocak ayında gerçekleştirilmişti. 

Wimbledon'ın 29 Haziran-12 Temmuz arasında düzenlenmesi beklenirken, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın 24 Ağustos-13 Eylül arasında gerçekleştirilmesi planlanıyordu. 

Fransa Açık (Roland Garros) ise, Koronavirüs salgını sebebiyle eylül ayına ertelenmişti.

2'NCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA BİR İLK

EURO 2020 ve Tokyo Olimpiyatları'nın 12 ay ertelenmesiyle Wimbledon, bu yaz düzenlenmesi planlanan tek yaz spor etkinliği olarak kalmıştı.

1877'den beri düzenlenen Wimbledon, bugüne kadar sadece 1'inci Dünya Savaşı ve 2'nci Dünya Savaşı sırasında iptal edilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk! Sonraki Haber >>

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Vali Hanım sokağa indi!

Vali Hanım sokağa indi!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Gergerlioğlu: Siyasi suçlular da faydalansın

Gergerlioğlu: Siyasi suçlular da faydalansın

Yandaş kanalda spikerden ilginç yorum

Yandaş kanalda spikerden ilginç yorum

Bizim esas işimiz

Bizim esas işimiz

Nereden nereye…

Nereden nereye…

Akşener: Korona tedbirlerinde 5 müteahhitin ne işi var anlayamadık

Akşener: Korona tedbirlerinde 5 müteahhitin ne işi var anlayamadık

Salgının ortasında işsiz kaldılar

Salgının ortasında işsiz kaldılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:59:25