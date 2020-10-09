Samanyolu Haber /Ekonomi / Satan da alan da pişman! /09 Ekim 2020 13:48

Satan da alan da pişman!

Külçe altın son bir yılda yatırımcısına reel yüzde 50 kazanç sağladı. 2'nci el otomobil fiyatları altınla yarışıyor.

SHABER3.COM

2'nci el otomobil ve hafif ticari araba ilanları eylülde geçen yılı aynı dönemine kıyasla  yüzde 84 artarken, ilana çıkan taşıtların yüzde 64’ü alıcı buldu. Fiyatlar sene başından bu yana yüzde 49,1 arttı.

Inciata’nın 2'nci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, eylülde ikinci el online binek ve hafif ticari taşıt pazarında 191 bin 252 adet satış gerçekleştirdi. 

Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 38 artış, geçen aya göre yüzde 15 düşüş gözlendi. 

Eylülde ilana çıkan taşıt adedi geçen senenin aynı ayına göre yüzde 84 artışla 300 bin 946 adete ulaştı. 

GEÇEN AYA GÖRE FİYATLAR YÜZDE 12,7 ARTTI

Eylülde en fazla talep 67 bin 306 adetlik satış ve yüzde 41,9 pay ile C segmentine geldi. Toplam 2'nci el online satışlar içinde binek taşıtların payı yüzde 84, hafif ticari taşıtların payı yüzde 1. 

Binek ve hafif ticari taşıtların yüzde 24,5’ini 1-4 yaşındaki, yüzde 49,3’ünü 5-10 yaşındaki ve yüzde 26,2’sini de 11 ve üzeri yaşındaki taşıtlar teşkil etti.

Fiyatlar eylülde de devam etti. 2'nci el taşıtların fiyatı geçen aya kıyasla yüzde 12,7, 2019 yılının aralık ayına göre ise ortalama yüzde 49,1 arttı.
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