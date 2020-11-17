2'nci el otoda fiyatlar düşebilir

Türk Lirası'nın ilk 10 ayda dolar karşısında yüzde 30'dan fazla değer kaybetmesi sebebiyle 2'nci el otomobil fiyatları fırladı.





19 Kasım’da Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararına dikkat kesilen sektör temsilcileri etkili bir faiz artırışı kararı çıkması hâlinde 2'nci el otomobil fiyatlarının düşeceğini belirtiyor.





Muhtemel faiz artırımının akabinde taşıt fiyatlarında yüzde 10-15 civarında düşüş yaşanabileceği ifade ediliyor.





Ekim ayında satış rekoru kıran otomotiv sektörü, kasımda frene basmıştı. Kasımın ilk haftasında kurların hızlı yükselişi ve yüzde 7’ye varan zamlar sebebiyle talep bir anda durdu. Geçen hafta ise kurda yaşanan düşüşe rağmen satışlar hareketlenmedi.





“STOK DURUMU BELİRLEYİCİ OLACAK"







Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu: Fiyat konusu tamamen markaların stok durumuna bağlı. Yani hangi kur seviyesinden kaç adet ithal ettikleri bu noktada önemli olacak. Ve tabii ki, geçmişte ne kadar zam yaptıkları ve hangi kur seviyesine göre fiyat ayarlayabildikleri de etkili bir unsur olacak.





Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu: 2020 yılı içerisinde döviz kurları sürekli yukarı yönde ve sert çıkışlar göstererek ilerledi. Özellikle hızlı kur artışlarının yaşandığı dönemlerde artış oranları aynı oranda araç fiyatlarına yansıtılamadı. Ancak son zamanlarda yaşanan düşüş markalar tarafından fiyatlara yansıtılmaya başladı.





KURDA HIZLI YÜKSELİŞ ZAMMI KAÇINILMAZ HÂLE GETİRMİŞTİ





Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan: “Markalar fiyatlara 1 Kasım’da yüzde 5-7 arası zam yapmıştı. Ancak artış fiyatlara tam olarak yansımamıştı. Yüzde 5 zam daha gündemdeydi. 6 Kasım Cuma günü kurdaki hızlı yükseliş sonrası güncelleme yapmadı. Herkes MB’nin faiz kararı ve kurdaki dengeyi bekliyor. Kur şiddetli inmedikçe fiyatı geri getirmek yerine 0 faizli kampanya devreye girecektir.





