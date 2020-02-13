"2'nci Tosuncuk" vak'ası

"Çok yatır, çok kazan" sloganıyla kurduğu şirket aracılığıyla yaklaşık 30 bin kişiyi dolandıran ve yurt dışına kaçtıktan sonra kırmızı bültenle aranan şüpheli, Türkiye ve Gürcistan polislerinin düzenlediği operasyonla Gürcistan'da gözaltına alındı.







"Saadet zinciri" yöntemiyle dolandırıcılık yapan Atakan A'nın Gürcistan'da olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, ülkedeki güvenlik güçleriyle irtibata geçti.





30 BİN KİŞİDEN 10 MİLYON LİRA TOPLADI, KAÇTI





Atakan A'nın Batum'da bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen ortak operasyonda gözaltına alınan şüphelinin Türkiye'ye iade edileceği öğrenildi.





Atakan A.'nın "Epitelyum internet reklamcılığı" olarak bilinen ve yüksek kâr payı vaadiyle 30 bin kişiden 10 milyon liranın üzerinde parayı hesabına aktardıktan sonra yurt dışına kaçtığı tespit edildi.





Mehmet Aydın'ın Çiftlikbank dolandırıcılığından hareketle "2'nci Tosuncuk vakası" olarak bilinen sistemde kandırılan vatandaşlara belli bir ücret karşılığında "reklam paketi" satılıyor ve yüksek kâr vaadinde bulunuluyordu.







Epitelyum, kendisini "üyelerine para kazandıran bir reklam ağı şirketi" olarak tanıtıyordu.



"150 LİRANIZ 900 LİRA OLACAK" DİYORDU





Başlangıç olarak 150 liralık bir reklam paketi alınmasını sağlayan şirket, bunun karşılığında alınacak her reklam paketi için günlük yüzde 1 kazanç sağladığını iddia ediyordu.





Alınan 150 liralık reklam paketi sayesinde 600 gün boyunca para kazandırdığını aktaran şirkete para yatıranların 150 lirasının 900 liraya yükseleceğini vaat etmişti.