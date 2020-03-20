2'nci yargı paketi Meclis'te

İkinci Yargı Paketi Meclis'e sunuldu.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2'nci yargı paketini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.
İNFAZ İNDİRİMİ MUHALEFET İLE MÜZAKERE EDİLECEK
İnfaz indirimi düzenlemesinde son safhaya geldiklerini de söyleyen Muş, ''Meclis'te önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız.'' ifadelerini kullandı.